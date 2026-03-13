Globo Repórter mostra Brasil que encanta o mundo através do cinema - Reprodução / Instagram

Globo Repórter mostra Brasil que encanta o mundo através do cinemaReprodução / Instagram

Publicado 13/03/2026 14:08 | Atualizado 13/03/2026 14:19

Rio - No clima do Oscar 2026, o "Globo Repórter", da TV Globo, percorre, nesta sexta-feira (13), quatro capitais brasileiras: Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Apresentado por Sandra Annenberg e William Bonner, a atração mostra como as paisagens, histórias e talentos brasileiros vêm conquistando o mundo através do cinema.

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Ao longo de quase 130 anos de produção audiovisual, o Brasil construiu uma identidade que emociona plateias, forma novos públicos e fortalece a presença da cultura nacional no exterior. As repórteres Bianka Carvalho, Bette Lucchese e Camila Marinho visitam cenários reais que se tornaram palco de filmes premiados e revelam curiosidades de obras que marcaram gerações.

No Recife, Bianka apresenta o histórico Cinema São Luiz, uma das principais locações de "O Agente Secreto", longa indicado em quatro categorias do Oscar e que transformou quase 50 pontos da cidade em atrações turísticas.

A repórter conversa com moradores que participaram ou acompanharam as gravações, revelando como a produção movimentou a capital pernambucana. A equipe também acompanha a filmagem de "Tainara", curta feito por jovens cineastas na Ilha de Deus, periferia do Recife.



Em Londres, Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, que são, respectivamente, protagonista e diretor do longa-metragem, conversam com a correspondente Cecília Malan sobre a relevância do cinema brasileiro na formação da identidade nacional.

"O que eu acho mais bonito é que nós, brasileiros, vejamos o nosso cinema, nossa arte, porque isso nos informa quem nós somos, cria identidade e autoestima", afirma o ator. "O cinema é uma maneira muito forte e poderosa de contar histórias. É essencial que o Brasil consiga se ver, se ouvir e ver histórias que digam: 'Isso aqui faz parte de quem somos'", destaca o cineasta.



No Rio, Bette visita a casa onde foi filmado "Ainda Estou Aqui", primeiro filme Original Globoplay, de Walter Salles, vencedor do Oscar inédito para o Brasil de "Melhor Filme Estrangeiro" em 2025. Ela leva Ana Lucia Paiva, a Analu, filha de Eunice e Marcelo Paiva, para conhecer a residência que ajudou a recriar.

Ao reviver as memórias de sua família, tema central da trama premiada, Analu se emociona. O programa relembra ainda clássicos ambientados na cidade, como "Central do Brasil" (1998), "Cidade de Deus" (2002) e "Tropa de Elite" (2007). Um morador do Morro da Babilônia, na Zona Sul do Rio, recorda a semana intensa de gravações das cenas de baile funk que marcaram o filme estrelado por Wagner, no papel do Capitão Nascimento.



Já em Salvador, Camila destaca a força cinematográfica da capital baiana, terra de Glauber Rocha e Jorge Amado. A cidade Natal de Wagner abriga cenários icônicos, como a escadaria da Igreja do Passo, eternizada em "O Pagador da Promessa" (1962), primeiro filme brasileiro indicado ao Oscar e vencedor da Palma de Ouro em Cannes.

A jornalista também percorre o Pelourinho e a Feira de São Joaquim, locais que marcaram produções como "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (1976) e "Ó Pai, Ó" (2007). Um amigo de infância de Wagner relembra, ainda, a trajetória do ator e conta alguns bastidores de "Cidade Baixa" (2005), também filmado em Salvador.



Em São Paulo, cidade que serviu de cenário para obras como "Carandiru" (2003) e para coproduções internacionais como "O Beijo da Mulher Aranha" (1985), Bette conversa com o cineasta Fernando Meirelles. Reconhecido por transformar cidades em personagens, Meirelles fala sobre sua relação com espaços reais.

"Eu gosto de gravar em lugares reais e com pessoas de verdade. Toda cidade é fotogênica, é só saber como mostrar", ressalta. Bette visita ainda o edifício Copan, onde foi rodado "Que Horas Ela Volta?" (2015), protagonizado por Regina Casé.

"Foi a primeira vez que eu tive a dimensão de que uma história que era só nossa, era de todo mundo", diz a atriz. O programa destaca ainda a reabertura do Cine Copan, inaugurado em 1970 e fechado há quatro décadas, que volta a funcionar como um novo espaço cultural da capital paulista.

Oscar 2026

A 98ª cerimônia da premiação acontecerá em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, neste domingo (15), e será transmitida pela TV Globo, depois do "Fantástico", e pelos canais pagos TNT e HBO Max.

Grande aposta brasileira, "O Agente Secreto" disputa quatro estatuetas: "Melhor Filme", "Melhor Ator" (Wagner Moura), "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco" (categoria inédita).



A quinta indicação brasileira foi para o diretor de fotografia Adolpho Veloso, na categoria de "Melhor Fotografia" pela produção norte-americana, "Sonhos de Trem".