’Êta Mundo Melhor!’: Casamento de Candinho e Zulma termina em revelações e fuga - Fabio Rocha / TV Globo

Publicado 10/03/2026 10:01

Rio - O improvável casamento de Candinho (Sergio Guizé) com Zulma (Heloisa Périssé) vai movimentar a reta final da novela "Êta Mundo Melhor!", da TV Globo, em cenas previstas para irem ao ar nesta terça-feira (10). A cerimônia será marcada por tensões, revelações devastadoras e fuga desesperada, no folhetim criado e escrito por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson.

No altar, Candinho espera sua noiva com a expressão de quem caminha para a forca. A igreja praticamente vazia - ocupada apenas por Zenaide (Evelyn Castro) e as crianças - reforça o clima de desconforto. Quando a marcha nupcial inicia, Zulma surge radiante.

O matuto, no entanto, mal consegue disfarçar o desespero. Padre Lucas (João Camargo) inicia a cerimônia, e Candinho, atordoado, demora para repetir os votos. No instante em que Zulma termina os seus e o padre pede que qualquer pessoa contrária à união se manifeste, Celso (Rainer Cadete) e Asdrúbal (Luís Miranda) invadem o corredor da igreja, determinados a impedir o casamento.



Tomado pela culpa, Celso confessa que sempre soube que Samir (Davi Malizia) era o filho perdido de Candinho e que, para manter seu próprio interesse financeiro, escondeu essa informação durante anos. Asdrúbal complementa, afirmando que Zulma também sabia de tudo e que foi ela quem manteve o menino escondido na Casa dos Anjos.



O choque toma conta das crianças, que se revoltam. Zulma nega, mas a situação agrava à medida que Celso revela que pagava a dona do orfanato para manter o segredo. Enquanto Candinho, devastado, não acredita que foi enganado pelo próprio primo, a vilã, acuada, perde o controle. Em um impulso, ela agarra Samir e foge da igreja arrastando o menino, numa tentativa desesperada de impedir que Candinho reconquiste sua felicidade ao lado do filho.

Já no capítulo de quarta (11), Zulma, completamente fora de si, arrasta Samir pelas ruas, insistindo que é a verdadeira mãe dele e que vai levá-lo para longe de todos. O menino tenta se soltar, pede ajuda e chama por Candinho, enquanto ela o puxa com força no meio do trânsito, ignorando buzinas, gritos e o perigo ao redor. Candinho corre atrás, tomado pelo desespero de perder o filho novamente.



Na confusão, Samir consegue morder a mão dela e se soltar. Ele corre em direção ao pai, mas não vê o bonde que se aproxima rapidamente. O matuto tenta alcançá-lo, mas percebe que não vai chegar a tempo. Então, num momento inesperado e definitivo, Zulma corre e agarra o menino, salvando-o no último segundo. Ela entrega Samir nos braços de Candinho e, logo em seguida, é atingida em cheio pelo bonde, e levada ao hospital em estado gravíssimo.

O último capítulo do folhetim irá ao ar nesta sexta-feira (13). A faixa das 18h da emissora será ocupada pela nova novela, "A Nobreza do Amor", protagonizada por Duda Santos e Ronald Sotto. A trama, criada e escrita por Duca Rachid, estreia na próxima segunda-feira (16).