Publicado 10/03/2026 05:00

Rio - Lorrana Mousinho estreia nas telinhas como Claudia da novela "Três Graças", da TV Globo. Na trama escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, a personagem protagonizou uma das maiores reviravoltas: se passou por estudante de pré-vestibular que sonhava em cursar faculdade de Medicina para se infiltrar na mansão de Arminda (Grazi Massafera), como cuidadora de Josefa (Arlete Salles). Mas, na verdade, ela era espiã de Rogério (Eduardo Moscovis), que todos achavam que havia cometido suicídio.

O empresário fingiu a própria morte após sofrer tentativa de assassinato armado por Santiago Ferette (Murilo Benício) e Arminda. Ele se tornou uma ameaça aos vilões ao descobrir o caso dos dois e o esquema de falsificação de remédios da Fundação. O falso benfeitor, então, simulou que o sócio havia tirado a própria vida ao explodir a lancha em que estava. Rogério, no entanto, conseguiu escapar e 'espiou' os criminosos, mesmo de longe, com a ajuda de Claudia.



As mudanças de rumo na história da personagem também impressionaram a atriz. "Foi uma surpresa e um presente ao mesmo tempo. Tudo foi se revelando para mim como atriz aos poucos, todas essas camadas da personagem. E uma vez que entendi a proposta, acho que o maior desafio foi realmente construir esse antes e depois, tentando mostrar essa mudança de personalidade de 'quem você é para quem você está fingindo ser'. E é claro que quando a gente finge ser algo, ali também tem muito da gente. Às vezes, eu ainda paro meio surpresa, admito, pensando: 'Isso realmente aconteceu?'. Falo dessa boa sorte".

Ao longo da trama, Rogério estabeleceu novos aliados em seu plano de vingança contra Ferette e Arminda, como Gerluce (Sophie Charlotte), Zenilda (Andréia Horta), Xênica (Carla Marins), José Maria (Túlio Starling) e Angélico (Adriano Toloza), além de Claudia. A artista, então, comenta o que o público pode esperar da personagem nos próximos capítulos da novela. "Vai continuar somando no grupo do Rogério, em busca de justiça, auxiliando de todas as formas que puder. Na reta final de novela, teremos muitas reviravoltas na trama, espero que haja mais reviravoltas para ela também", torce a atriz.

Lorrana, inclusive, é a favor de um par romântico para a personagem na reta final da trama. "Espero que ela termine envolvida num grande evento, assim como começou. Que possa dar a sua contribuição para o desfecho da novela. Um amor também seria bom, hein. Talvez estudar medicina de verdade (risos)?".

Em seu primeiro trabalho em folhetins, a artista celebra: "Imagina já começar em uma novela das 21h e com esse time de dramaturgos/as?. 'Três Graças' tem se revelado cada vez mais um sucesso de público, as pessoas que gostam mesmo de novelas, só nos elogiam. Estar em um projeto assim já é especial demais, ainda mais estrear nele".

A receptividade do público com a personagem também é motivo de comemoração. "Essa é uma das melhores partes de fazer uma novela. Elas ainda chegam em muitos lares brasileiros e é especial ver a reação das pessoas nas ruas, nas minhas redes sociais, vibrando pela novela, vibrando pela minha personagem. E muita gente vibrando pelo meu trabalho, vindo me dar um feedback sobre o que tem achado dele e torcendo pela minha carreira", diz ela, que detalha a relação com os colegas de trabalho.

"Está sendo maravilhosa. É muito diferente construir uma personagem assim, por etapas, a partir das informações que a gente vai, aos poucos, recebendo dos autores. Tem sido um desafio e um risco gostoso também. E a equipe dessa novela é realmente especial. Todos nas suas áreas contribuem com o nosso trabalho", reforça.

Mais projetos



Lorrana, que também é professora de teatro e preparadora de elenco, comenta como é vivenciar as múltiplas facetas da dramaturgia. "São trabalhos que se complementam. Um nutre e inspira o outro. Sou uma professora que sabe como os mecanismos internos da atuação funcionam porque vivo eles na pele e o contrário também, enquanto estou vivendo os meus processos trago o meu olhar de professora para entender os caminhos, as ferramentas, as práticas de atuação".

A artista conta que pretende conciliar os trabalhos nas telinhas e nos palcos: "Quero continuar fazendo novelas e também me dedicando a meus outros projetos". Junto com o Grupo Cabeça de Bola, que integra há dez anos, ela está se preparando para apresentar o espetáculo infantil "Peixe Vermelho". "Sou uma verdadeira admiradora do teatro feito e pensado para crianças. As ideias sempre chegam em mim de um jeito muito onírico e num primeiro momento podem virar um infantil ou um adulto (risos)".

Lorrana, por fim, expressa o desejo de conseguir patrocínio para criar uma sede para o Projeto Nômade. A iniciativa sócio-artístico-educativa foi fundada em 2016 por ela, junto com a amiga e também professora de teatro, Luísa Reis. "Oferecemos aulas de teatro gratuitas para jovens estudantes ou ex-estudantes de instituições públicas e ditos periféricos. Ao longo do ano as turmas têm aulas e no final do ano fazemos sempre montagens de peças e apresentações abertas ao público".

