Tadeu Schmidt na Casa do BBBFabio Rocha / TV Globo

Publicado 09/03/2026 18:37

O Big Brother Brasil terá uma programação diferente no domingo (15), por causa da transmissão do Oscar 2026 na TV Globo. Para acomodar o evento internacional, o reality show irá ao ar em dois horários distintos ao longo do dia.

A primeira entrada será às 13h50, ao vivo, quando o apresentador Tadeu Schmidt comandará a formação de mais um paredão da temporada.

Mais tarde, às 19h20, também ao vivo, o público poderá acompanhar um novo bloco do programa com os principais acontecimentos dentro da casa.

A mudança faz parte do ajuste da grade da emissora para dar espaço à cobertura da cerimônia do Oscar, uma das premiações mais importantes do cinema mundial. Mesmo com a alteração, o reality segue normalmente com a dinâmica da semana.