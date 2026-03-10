Ratinho - Reprodução de vídeo / SBT

Publicado 10/03/2026 08:12

Rio - Ratinho comentou a mudança de horário do "Programa do Ratinho", do SBT, na noite desta segunda-feira (9). O apresentador de 70 anos alfinetou a atitude da emissora logo no início da atração, quando anunciava o quadro "Dez ou Mil?", em que cantores e performers se apresentam diante de um júri.

"Boa noite, Brasil. Começa mais um programa 'Dez ou Mil' ao vivo no Brasil inteiro. Agora é às 21h45 da noite. Cada dia eles mudam. Era 22h30, passou para 22h, depois 21h30, agora é 21h45 e amanhã vai ser às 2h da manhã. E assim vai", afirmou.

"Estou chegando à conclusão de que estão me trocando de horário para ver se eu peço as contas. Eu não vou pedir as contas, não adianta forçar. Não vou pedir as contas. 'Não, vai ser às 4h da manhã.' Estarei aqui às 4h. 3h30, estarei às 3h30. Comigo não. Onde vou arrumar um emprego igual esse onde? Vou ficar aqui mesmo, não quero nem saber", completou.

Confira: