Publicado 11/03/2026 12:18

Rio - Na manhã desta quarta-feira (11), o Babu Santana participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você", da TV Globo, após a eliminação do "BBB 26". O ator encarou questionamentos sobre sua postura no reality, especialmente nos embates com Ana Paula Renault.



Logo na abertura do programa, Ana Maria trouxe uma referência direta a um dos momentos mais comentados da temporada. A apresentadora iniciou o matinal ao som de “Uni, duni, tê”, sucesso do grupo Trem da Alegria, verso que virou marca de um dos conflitos do ator no confinamento. A brincadeira arrancou risadas no estúdio, e o próprio Babu reagiu com bom humor à lembrança.

Durante a conversa, no entanto, o tom ficou mais sério. Ana Maria comentou sobre as discussões protagonizadas pelo ator com mulheres dentro da casa e levantou a questão do machismo. “Você não parece lidar bem com o protagonismo feminino. O nome disso é um pouco machismo (risos). Você se considera machista?”, perguntou a apresentadora.Babu respondeu citando o contexto do jogo e aproveitou para pedir desculpas. “Olha, Ana, o jogo propõe um embate, ter tretas. Eu peço desculpa a toda mulher que se sentiu ofendida, por estarmos em uma semana de homenagem às mulheres…”, afirmou.A apresentadora rebateu em seguida: “Mulher vale o ano todo, né?”. O ator concordou e explicou seu ponto de vista. “Era uma semana simbólica. Todo dia é dia das mães, das mulheres, dos pais, mas quando a gente simboliza e traz o lugar para celebrar, ser mulher, é emblemático. Mas naquele momento estava no ‘BBB’, embatendo com outra competidora, que é especialista em desestabilizar não só a mim, mas outras pessoas da casa…”, declarou.Ao assistir a alguns trechos de sua participação no reality, o artista também comentou o impacto das próprias atitudes fora do confinamento. Segundo ele, algumas imagens provocaram reflexão. “Lamento ter mostrado minha parte mais agressiva, menos amorosa. Quero pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos. Tenho muita vergonha de muita coisa que tem saído e tenho visto. Mas acho que no ‘BBB 20’ deixei o gostinho de que sou emotivo, companheiro e todo mundo erra”, avaliou.