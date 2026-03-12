Ratinho Reprodução de vídeo / SBT
Direção do SBT analisa declarações de Ratinho sobre Erika Hilton
Em nota, emissora diz que 'repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito'
Direção do SBT analisa declarações de Ratinho sobre Erika Hilton
Em nota, emissora diz que 'repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito'
Vídeo! Ratinho afirma que Erika Hilton 'não é mulher' durante programa ao vivo
Apresentador foi detonado por internautas, nesta quarta-feira (11)
Ana Maria Braga provoca Babu ao vivo após eliminação no 'BBB 26': 'Machismo'
Apresentadora começou programa com a canção 'Uni, duni, tê'; entenda
'Êta Mundo Melhor!': Casamento de Candinho e Zulma termina em revelações e fuga
Cerimônia será marcada por tensões, em cenas previstas para irem ao ar nesta terça-feira (10)
Ratinho comenta mudança de horário do programa: 'Para ver se eu peço as contas'
Apresentador desabafou na noite desta segunda-feira (9)
Lorrana Mousinho analisa camadas da personagem em 'Três Graças': 'Surpresa e presente ao mesmo tempo'
Intérprete de Claudia vibra com estreia nas telinhas no folhetim de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva