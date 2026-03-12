Ratinho - Reprodução de vídeo / SBT

Ratinho Reprodução de vídeo / SBT

Publicado 12/03/2026 12:33

Rio - O SBT informou, em nota enviada à imprensa, nesta quinta-feira (12), que as declarações de Ratinho sobre a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), "não representam a opinião da emissora", e informou que a empresa "repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito". O comunicado, ainda, expõe que o caso é tratato pela direção da emissora.

"O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa. As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora e estão sendo analisadas pela direção da empresa, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores", diz a nota.



No "Programa do Ratinho", desta quarta (11), o apresentador disse que Erika"não é mulher" ao opinar sobre a eleição dela como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. A declaração gerou revolta nos internautas.