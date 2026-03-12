Ratinho diz que Erika Hilton ’não é mulher’ durante programa ao vivo - Reprodução / Instagram

Ratinho diz que Erika Hilton ’não é mulher’ durante programa ao vivoReprodução / Instagram

Publicado 12/03/2026 08:11 | Atualizado 12/03/2026 08:27

Rio - Ratinho afirmou que a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) "não é mulher", durante a atração ao vivo "Programa do Ratinho", do SBT, na noite desta quinta-feira (11). Os comentários foram feitos enquanto o apresentador opinava sobre a eleição dela como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados . O comunicador foi detonado por internautas, que o acusaram de "transfobia". Vídeo!

Ratinho sobre Erika Hilton na Presidência da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados:



– Ela não é mulher. Ela é trans. Mulher, pra ser mulher, tem que ser mulher! Tem que ter útero, tem que menstruar! #ProgramaDoRatinho | @ErikakHilton pic.twitter.com/z165rOi7M2 — Luiz Ricardo (@excentricko) March 12, 2026

"Teve uma votação hoje, e deram a Comissão da Mulher para uma mulher trans. Eu não achei muito justo, não. Tem tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans, a Erika Hilton. Ela não é mulher. Ela é trans. Não tenho nada contra trans. Mas se tem outras mulheres, mulher mesmo, porque para ser mulher tem que ser mulher, gente", disse o apresentador.

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"Eu até respeito todo mundo da Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher, eu respeito... todo mundo tem comportamentos diferentes, está tudo certo. Agora, mulher, para ser mulher, tem que ter útero, tem que menstruar, tem que ficar chata 3, 4 dias. Vocês pensam que a dor do parto é fácil? Tem que fazer o Papanicolau. O que é isso? Com tanta mulher lá. Não sei, eu sou contra".



"Quero dizer que não tenho nada contra a deputada, o deputado, a deputada Erika Hilton. Não tenho nada contra ela. Ela só fala bem. Ela é boa de prosa. Não tenho nada contra ela, mas acho que deveria ser uma mulher. Que nem no ano passado ou retrasado, o Pabllo [Vittar] ganhou como a mulher mais bonita do Brasil. Tem saco, gente. Mulher não tem saco", continuou ele. "Eu até respeito todo mundo da Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher, eu respeito... todo mundo tem comportamentos diferentes, está tudo certo. Agora, mulher, para ser mulher, tem que ter útero, tem que menstruar, tem que ficar chata 3, 4 dias. Vocês pensam que a dor do parto é fácil? Tem que fazer o Papanicolau. O que é isso? Com tanta mulher lá. Não sei, eu sou contra"."Quero dizer que não tenho nada contra a deputada, o deputado, a deputada Erika Hilton. Não tenho nada contra ela. Ela só fala bem. Ela é boa de prosa. Não tenho nada contra ela, mas acho que deveria ser uma mulher. Que nem no ano passado ou retrasado, o Pabllo [Vittar] ganhou como a mulher mais bonita do Brasil. Tem saco, gente. Mulher não tem saco", continuou ele.

"Para quem não sabe, a deputada Erika Hilton é trans. Mas será que ela entende dos problemas e desafios de uma pessoa que nasceu mulher? Porque não é fácil ser mulher. E se fosse ao contrário? E se uma mulher trans fosse defender pautas relacionadas ao público masculino? Estaria certo? Também não estaria. Está certo. Vamos nos modernizar, ter inclusão. Mas não precisa exagerar. Estão exagerando", concluiu Ratinho.

Enquanto falava, o apresentador recebeu muitos aplausos da plateia. Duas mulheres que estavam presentes, no entanto, demonstraram surpresa com os comentários feitos pelo comunicador. As reações delas, incluindo expressões faciais bem marcantes, também viralizaram nas redes.

Críticas

O apresentador recebeu uma enxurrada de críticas. "Esse daí saiu do bueiro. Não é à toa que é chamado de 'Ratinho", alfinetou um usuário do X, antigo Twitter. "Ele sabe da existência de mulheres CIS que não tem útero e não menstruam?", questionou uma telespectadora. "Ridículo, isso aí tinha que dar demissão", opinou um seguidor.

"Num país que lidera os assassinatos de pessoas trans, é absurdo ver uma grande emissora dar palco para esse tipo de 'opinião'. Quando a TV normaliza o preconceito, ela ajuda a alimentá-lo. Vergonha, SBT", lamentou um usuário das redes sociais. "Nojo. Ratinho de esgoto", ironizou um espectador. "'Nada contra trans', e aí a fala mais preconceituosa da semana contra uma mulher trans", opinou outra pessoa.

Saiba mais

"Eu estou morrendo com a reação dessas duas queridas aqui na direita com as falas dele [risos] As caras, a linguagem corporal [risos]. Cinema demais", disse uma internauta. "Quando você sai da sua bolha e percebe que ainda existem pessoas horríveis", comentou outra pessoa. "Gente! Eu também fiquei olhando para elas. Buscando algum conforto em meio ao caos e a barbárie rolando a solto nesse programa", expressou mais alguém.