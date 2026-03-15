Theresa Fonseca - Fabio Rocha/ Globo

Theresa FonsecaFabio Rocha/ Globo

Publicado 15/03/2026 05:00

Rio - Depois de papéis de destaque em "Guerreiros do Sol" (2025) e "Mar do Sertão" (2022), Theresa Fonseca encara a primeira vilã em "A Nobreza do Amor", próxima novela das 18h da TV Globo, que estreia nesta segunda-feira (16). Na trama, a paulista de 28 anos dá vida à Virgínia, uma jovem rica, mimada e disposta a tudo para manter seu noivado com Mirinho (Nicolas Prattes). Acostumada a ver seus desejos atendidos, a personagem não poupará esforços para afastar a rival Alika (Duda Santos) de seu amado.



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"A Virgínia é uma personagem diferente de todas que já fiz, minha primeira vilã. Tudo é mais intenso, você não se prende pelas ações e valores, isso não te limita, porque ela é uma pessoa que ultrapassa princípios e valores. Isso é muito interessante durante a atuação, você acessa emoções diferentes e ações que não fazem parte do meu dia, como Theresa, justamente por ela ser uma pessoa errada", analisa a atriz.



Na nova produção de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a história se passa na cidade fictícia de Barro Preto, no interior do Rio Grande do Norte. Virgínia pertence a uma das famílias mais poderosas da região. Filha do banqueiro Diógenes (Danton Mello) e de Marta (Emanuelle Araújo), ela cresceu cercada de privilégios. Miss Rio Grande do Norte e considerada a jovem mais bela da cidade, a personagem carrega o título com orgulho e certa arrogância.



Apesar da fila de pretendentes, Virgínia tem olhos apenas para Mirinho. "Ela é completamente obcecada por Mirinho, não enxerga muito além dele, se torna um amor doentio, na verdade", conta a atriz, que adianta: "As primeiras cenas de Virgínia com Mirinho são hilárias. Essa dupla vai dar o que falar". O problema, entretanto, surge quando Alika chega à cidade, desperta o interesse do rapaz e ameaça o relacionamento dos noivos.

Para Theresa, construir a personagem exigiu compreender as motivações por trás das atitudes dela. "É bem intenso mergulhar no universo emocional de uma vilã, é sempre um exercício muito interessante. Por trás de atitudes que muitas vezes chocam o público existe uma lógica interna, uma história e muitas fragilidades. Quando a personagem é movida por vaidade, ambição e ciúme, o desafio é entender de onde vêm esses sentimentos", destaca a artista.



Mesmo com atitudes extremas, a atriz acredita que há um lado 'humano' na antagonista. "O interessante é justamente entender de onde vêm as atitudes dela. Acredito que as pessoas podem se relacionar com ela porque no fundo ela é uma menina cheia de sonhos, que corre atrás do que quer. Ela quer ser correspondida nesse amor pelo Mirinho. Ele não é um homem fácil, e ela justifica suas atitudes erradas, além do próprio caráter duvidoso, e faz de tudo para conseguir o que ela quer. No final do dia, ela só quer ter um conto de fadas para ela".



A preparação para a personagem ainda passou por uma mudança de visual. Para viver a jovem da elite de Barro Preto, Theresa adotou cabelo curto e figurinos inspirados na moda dos anos 1920. "Não me enxergava de cabelo curto e agora estou apaixonada pelo corte. Com a mudança de visual, eu incorporei mais a personagem e o figurino é muito maravilhoso, a moda dos anos 20 é impecável nos detalhes. Amo os adereços de cabeça e os vestidos bordados também são meus favoritos".



Vida fora das telinhas



Fora das gravações, a atriz vive um momento especial na vida pessoal. Theresa se prepara para subir ao altar em agosto com o fotógrafo Gustav von Fürstenberg. "Estou ficando doida (risos). Quando não penso em Virgínia, penso nos detalhes do casamento, nas últimas escolhas. Tudo está ficando lindo, com a nossa cara, do nosso jeito, temos gostos parecidos e isso ajuda. Estamos animados e ansiosos".



Mesmo com a agenda cheia, ela mantém uma rotina de cuidados pessoais, que inclui exercícios físicos.

"Gosto de me exercitar, não só para o corpo, mas também para a saúde mental. Comecei esse ano a fazer aulas de boxe e eu estou adorando. É ótimo para aliviar o estresse e o cansaço. É um momento de cuidado comigo mesmo, de desacelerar um pouco a cabeça e liberar a tensão do dia a dia".