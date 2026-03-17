Ratinho durante programa ao vivo - Reprodução de vídeo

Ratinho durante programa ao vivoReprodução de vídeo

Publicado 17/03/2026 07:37

Rio - Ratinho, de 70 anos, falou sobre a polêmica recente com a deputada federal (PSOL-SP) Erika Hilton durante o "Programa do Ratinho", do SBT, na noite desta segunda-feira (16). Em seu discurso, o apresentador disse que é sincero e não "mudará seu jeito de ser" para agradar as pessoas.



"Na semana passada, eu tive meu nome envolvido em um verdadeiro furacão depois de dar uma opinião aqui no programa. Centenas de pessoas fizeram comentários nas redes sociais ou em publicações, falando sobre esse fato, então eu quero agradecer a todos que me apoiaram. Eu nem tive como acompanhar todas as mensagens, porque são milhões de mensagens, ou milhares de mensagens, quase todas unânimes com comentários favoráveis", comentou.



"Muita gente, mas muita gente mesmo concordou comigo, com todos os defeitos que eu tenho, e eu tenho muitos. Mas o que mais incomoda as pessoas é a minha sinceridade, desde que eu comecei na televisão. E olha, eu não sou garoto de internet. Quando eu comecei na televisão e no rádio, não tinha internet. Tenho o meu jeito direto e reto de falar as coisas e, nos tempos atuais, quem fala a verdade pode ser vítima de patrulhamento e lacração que no meu tempo não tinha", alfinetou.



"Então, quem gosta de mim, vai continuar gostando. Quem não gosta, vai continuar não gostando. Eu não vou mudar o meu jeito de ser para agradar quem quer que seja. Fica o recado, vamos continuar o nosso programa e vamos continuar com a nossa opinião. Eu não vou mudar!".

Ratinho fala sobre polêmica envolvendo Érika Hilton: “Não sou garoto da internet. É o meu jeito direto e reto de falar as coisas e, nos tempos atuais, quem fala a verdade pode ser vítima de patrulhamento e lacração, coisa que no meu tempo não tinha. Eu não vou mudar meu jeito de… pic.twitter.com/tiEjEnpDjv — Alfinetei (@ALFINETEI) March 17, 2026

Para quem não lembra, Ratinho disse, na última quarta (11), que Erika"não é mulher" ao opinar sobre a eleição dela como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. A declaração gerou revolta nos internautas.

Crítica a Wagner Moura por falas sobre Bolsonaro

"Aquele menino que concorreu o Oscar e perdeu, o Wagner Moura, que achei ele como Capitão Nascimento um baita de um ator. Depois, ele fez um filme dos narcotraficantes, do Pablo Escobar. Um baita de um ator, mas, Wagner, esquece Bolsonaro. Para de falar dele. O cara está doente, está quase morrendo e você falando mal do cara nos Estados Unidos", começou.

"Cala a tua boca, porra. O que é isso? Fala outra coisa. Continua sendo um baita de um ator que você é, esquece essa coisa de política, senão nós vamos morrer, vamos nos matar. O Brasil é um só, nosso povo é um só, vamos deixar política para a hora que tem que ser política, na hora da urna".