Filme 'Uma Batalha Após a Outra' é o grande vencedor do Oscar 2026

Rio - O filme "Uma Batalha Após a Outra" foi o grande vencedor do Oscar 2026, com seis prêmios, na noite deste domingo (15). O Brasil fez história ao concorrer em cinco categorias. No entanto, "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, não levou estatuetas. Apesar disto, o longa e o ator Wagner Moura foram ovacionados pela Academia durante a cerimônia, que aconteceu no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. 
Wagner Moura apresentou categoria de Melhor Elenco no Oscar - AFP
Cerimônia do Oscar 2026 é apresentada pelo comediante Conan O'Brien - AFP
"Uma Batalha Após a Outra" venceu em: Melhor Elenco, Melhor Ator Coadjuvante (Sean Penn), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Montagem, Melhor Diretor (Paul Thomas Anderson) e Melhor Filme.
"O Agente Secreto" concorreu a Melhor Filme, mas a estatueta ficou com "Uma Batalha Após a Outra". O filme também disputou Melhor Elenco - categoria estreante em 2026, mas também foi superado por "Uma Batalha Após a Outra". Em Melhor Filme Internacional, o Brasil perdeu para "Valor Sentimental", representante da Noruega.
Na categoria de Melhor Ator, Wagner Moura ficou sem o prêmio para Michael B. Jordan, que venceu por sua dupla interpretação em "Pecadores". 
O Brasil também não levou o prêmio de Melhor Fotografia, com Adolpho Veloso, que concorreu com "Sonhos de Trem". Autumn Durald Arkapaw se tornou a primeira mulher a vencer na categoria, com "Pecadores".
O ator Wagner Moura acompanhou a 98ª cerimônia do Oscar da primeira fileira, ao lado da mulher, Sandra Delgado. Além dele, mais de 30 pessoas do elenco e produção de 'O Agente Secreto', como Kleber Mendonça Filho, Gabriel Leone, Maria Fernanda Candido, Thomas Aquino, e mais, foram à premiação. O ator Lázaro Ramos também esteve no evento, como convidado especial de Wagner.
Atrás de "Uma Batalha Após a Outra", "Pecadores" foi o segundo filme que mais levou estatuetas, quatro no total. "Frankenstein" ficou logo atrás, com três vitórias.
Confira os vencedores do Oscar 
Melhor Atriz Coadjuvante
Elle Fanning, por “Valor sentimental”
Inga Ibsdotter Lilleaas, por “Valor sentimental”
Amy Madigan , por “A hora do mal” - Vencedora
Wunmi Mosaku, por “Pecadores”
Teyana Taylor, por “Uma batalha após a outra”
Melhor Animação
“Guerreiras do K-Pop” - Vencedor
“Zootopia 2”
“Arco”
“Elio”
“A Pequena Amélie”
Melhor Curta de Animação
“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls” - Vencedor
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”
Melhor Figurino
“Avatar: Fogo e cinzas”
“Frankenstein” - Vencedor
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Marty Supreme”
“Pecadores”
Melhor Cabelo e Maquiagem
“Frankenstein” - Vencedor
“Kokuho”
“Pecadores”
“Coração de lutador: The Smashing Machine”
“A Meia-Irmã Feia”
Melhor Elenco
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Marty Supreme”
“Uma Batalha Após a Outra” - Vencedor
“O Agente Secreto”
“Pecadores”
Melhor Curta-Metragem (empate)
“Butcher's Stain”
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen's Period Drama”
“The Singers” - Vencedor
“Two People Exchanging Saliva” - Vencedor
Melhor Ator Coadjuvante
Benicio Del Toro, por “Uma batalha após a outra”
Jacob Elordi, por “Frankenstein”
Delroy Lindo, por “Pecadores”
Sean Penn, por “Uma batalha após a outra” - Vencedor
Stellan Skarsgård, por “Valor sentimental”
Melhor Roteiro Adaptado
“Uma batalha após a outra” - Vencedor
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Bugonia”
“Sonhos de trem”
“Frankenstein”
Melhor Roteiro Original
“Blue Moon”
“Foi apenas um acidente”
“Marty Supreme”
“Valor sentimental”
“Pecadores” - Vencedor
Melhor Direção de Arte
“Frankenstein” - Vencedor
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Marty Supreme”
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
Melhores Efeitos Visuais
“Avatar: Fogo e Cinzas” - Vencedor
“F1”
“Jurassic World: Recomeço”
“O Ônibus Perdido”
“Pecadores”
Melhor Documentário em Curta-Metragem
"Quartos Vazios" - Vencedor
"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
"Children No More: Were and are Gone"
"O Diabo Não Tem Descanso"
"Perfectly A Strangeness"
Melhor Documentário em Longa-Metragem
"Alabama: Presos no Alabama"
"Embaixo da Luz Neon"
"Cutting Through Rocks"
"Mr Nobody Against Putin" - Vencedor
"A Vizinha Perfeita"
Melhor Trilha Sonora
"Bugonia"
"Frankestein"
"Hamnet"
"Uma Batalha Após A Outra"
"Pecadores" - Vencedor
Melhor Som
"F1" - Vencedor
"Frankenstein"
"Uma Batalha Após A Outra"
"Pecadores"
"Sirt"
Melhor Montagem
"F1"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após A Outra" - Vencedor
"Valor Sentimental"
"Pecadores"
Melhor Fotografia
"Frankenstein"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após A Outra"
"Pecadores" - Vencedor
"Sonhos de Trem"
Melhor Filme Internacional
"O Agente Secreto"
"Foi Apenas Um Acidente"
"Valor Sentimental" - Vencedor
"Sirat"
"The Voice of Hind Rajab"
Melhor Canção Original
"Dear Me", de "Diane Warren: Relentless"
"Golden", de "Guerreiras do K-pop" - Vencedora
"I Lied To You", de "Pecadores"
"Sweet Dreams Of Joy", de "Viva Verdi!"
"Sonhos de Trem", de "Sonhos de Trem"
Melhor Diretor
Chloé Zhao, por "Hamnet"
Josh Safdie, por "Marty Supreme"
Paul Thomas Anderson, por "Uma Batalha Após A Outra" - Vencedor
Joachim Trier, por "Valor Sentimental"
Ryan Coogler, por "Pecadores"
Melhor Ator
Timothée Chalamet, por "Marty Supreme"
Leonardo DiCaprio, por "Uma Batalha Após A Outra"
Ethan Hawke, por "Blue Moon"
Michael B. Jordan, por "Pecadores" - Vencedor
Wagner Moura, por "O Agente Secreto"
Melhor Atriz
Jessie Buckley, por "Hamnet" - Vencedora
Rose Byrne, por "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"
Kate Hudson, por "Song Sung Blue"
Renat Reinsve, por "Valor Sentimental"
Emma Stone, por "Bugonia"
Melhor Filme
“Bugonia"
"F1"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após A Outra" - Vencedor
"O Agente Secreto"
"Valor Sentimental"
"Pecadores"
"Sonhos de Trem"