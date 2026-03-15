Filme ’Uma Batalha Após a Outra’ é o grande vencedor do Oscar 2026AFP
Elle Fanning, por “Valor sentimental”
Inga Ibsdotter Lilleaas, por “Valor sentimental”
Amy Madigan , por “A hora do mal” - Vencedora
Wunmi Mosaku, por “Pecadores”
Teyana Taylor, por “Uma batalha após a outra”
“Guerreiras do K-Pop” - Vencedor
“Zootopia 2”
“Arco”
“Elio”
“A Pequena Amélie”
“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls” - Vencedor
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”
“Avatar: Fogo e cinzas”
“Frankenstein” - Vencedor
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Marty Supreme”
“Pecadores”
“Frankenstein” - Vencedor
“Kokuho”
“Pecadores”
“Coração de lutador: The Smashing Machine”
“A Meia-Irmã Feia”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Marty Supreme”
“Uma Batalha Após a Outra” - Vencedor
“O Agente Secreto”
“Pecadores”
“Butcher's Stain”
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen's Period Drama”
“The Singers” - Vencedor
“Two People Exchanging Saliva” - Vencedor
Benicio Del Toro, por “Uma batalha após a outra”
Jacob Elordi, por “Frankenstein”
Delroy Lindo, por “Pecadores”
Sean Penn, por “Uma batalha após a outra” - Vencedor
Stellan Skarsgård, por “Valor sentimental”
“Uma batalha após a outra” - Vencedor
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Bugonia”
“Sonhos de trem”
“Frankenstein”
“Blue Moon”
“Foi apenas um acidente”
“Marty Supreme”
“Valor sentimental”
“Pecadores” - Vencedor
“Frankenstein” - Vencedor
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Marty Supreme”
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
“Avatar: Fogo e Cinzas” - Vencedor
“F1”
“Jurassic World: Recomeço”
“O Ônibus Perdido”
“Pecadores”
"Quartos Vazios" - Vencedor
"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
"Children No More: Were and are Gone"
"O Diabo Não Tem Descanso"
"Perfectly A Strangeness"
"Alabama: Presos no Alabama"
"Embaixo da Luz Neon"
"Cutting Through Rocks"
"Mr Nobody Against Putin" - Vencedor
"A Vizinha Perfeita"
"Bugonia"
"Frankestein"
"Hamnet"
"Uma Batalha Após A Outra"
"Pecadores" - Vencedor
"F1" - Vencedor
"Frankenstein"
"Uma Batalha Após A Outra"
"Pecadores"
"Sirt"
"F1"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após A Outra" - Vencedor
"Valor Sentimental"
"Pecadores"
"Frankenstein"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após A Outra"
"Pecadores" - Vencedor
"Sonhos de Trem"
"O Agente Secreto"
"Foi Apenas Um Acidente"
"Valor Sentimental" - Vencedor
"Sirat"
"The Voice of Hind Rajab"
"Dear Me", de "Diane Warren: Relentless"
"Golden", de "Guerreiras do K-pop" - Vencedora
"I Lied To You", de "Pecadores"
"Sweet Dreams Of Joy", de "Viva Verdi!"
"Sonhos de Trem", de "Sonhos de Trem"
Chloé Zhao, por "Hamnet"
Josh Safdie, por "Marty Supreme"
Paul Thomas Anderson, por "Uma Batalha Após A Outra" - Vencedor
Joachim Trier, por "Valor Sentimental"
Ryan Coogler, por "Pecadores"
Timothée Chalamet, por "Marty Supreme"
Leonardo DiCaprio, por "Uma Batalha Após A Outra"
Ethan Hawke, por "Blue Moon"
Michael B. Jordan, por "Pecadores" - Vencedor
Wagner Moura, por "O Agente Secreto"
Jessie Buckley, por "Hamnet" - Vencedora
Rose Byrne, por "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"
Kate Hudson, por "Song Sung Blue"
Renat Reinsve, por "Valor Sentimental"
Emma Stone, por "Bugonia"
“Bugonia"
"F1"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após A Outra" - Vencedor
"O Agente Secreto"
"Valor Sentimental"
"Pecadores"
"Sonhos de Trem"
