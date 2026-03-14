Último capítulo de ’Êta Mundo Melhor!’ divide opiniões entre internautas - Reprodução de vídeo / Instagram

Último capítulo de ’Êta Mundo Melhor!’ divide opiniões entre internautasReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 14/03/2026 11:42 | Atualizado 14/03/2026 11:44

Rio - O último capítulo da novela "Êta Mundo Melhor!", exibido na faixa das 18h desta sexta-feira (13), dividiu opiniões entre internautas. A trama, escrita por Walcyr Carrasco, teve direito a passagem de tempo, casamento e final feliz para Candinho (Sérgio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento).

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As cenas finais receberam elogios e relatos destacando a emoção que sentiram. "Lindos os últimos capítulos de 'Êta Mundo Melhor!' e o último mais lindo ainda", disse uma usuária do X, antigo Twitter. "Chorei assistindo o final de 'Êta Mundo Melhor!", escreveu uma telespectadora. Estou desidratada de tanto chorar. Meu Deus, vou sentir tanta saudade dos meus anjinhos", expressou uma admiradora. "Bom demais o último capítulo", opinou outra pessoa.

Por outro lado, o fim recebeu críticas. "O final de 'Êta Mundo Bom!' foi muito melhor. Péssima ideia essa continuação", comentou um internauta, ao comparar o folhetim recente com a novela original, exibida em 2016. "A Globo fez uma cena inteira de 'Êta Mundo Melhor!' em IA (Inteligência Artificial) e ficou uma bela bosta. P*t* que pariu. Saudades de quando ainda dava para fingir que existia padrão Globo de qualidade", detonou mais alguém. "Final péssimo", apontou mais um usuário das redes sociais.

Trama

Sandra colocou fogo na mansão de Candinho. O matuto e o burrinho Policarpo, no entanto, conseguiram sair ilesos, para a felicidade de Dita e de Samir (Davi Malizia). Devido os crimes, a vilã voltou para a cadeia e começou a alucinar. Ela teve uma visão de baronesa, sua outra versão, e acabou se enforcando.

Candinho finalmente teve o momento de paz ao lado da amada, dos filhos, Samir (Davi Malizia), Anastácia (filha que teve com Dita), incluindo as crianças que adotou na Casa dos Anjos. Ele, ainda, recuperou a fábrica completou 20 anos na passagem de tempo.

O outro vilão, Ernesto (Eriberto Leão), confessou seus crimes e foi preso. Ele terminou a novela com uma tatuagem de cruz nas costas, pregando palavras da Bíblia para um grupo de detentos.

Após uma longa temporada na Amazônia com Anabela (Isabelly Carvalho), Estela (Larissa Manoela) voltou para São Paulo e reencontrou Túlio (Cadu Libonati) na igreja. Os dois terminaram juntos e apaixonados.

Já Celso (Rainer Cadete) se entregou à polícia e ficou preso por anos. Ao ser libertado, foi recepcionado na saída da penitenciária por Candinho, que perdoou o primo. Quem também esteve presente nesse momento foi Tamires (Monique Alfradique). Eles também ficaram juntos.

Anos depois, já adultos, Pureza (Beatriz Anjinho) e Picolé (Igor Fernandez) se casaram com direito à festança no sítio. Quando crianças, os personagens foram interpretados, respectivamente, por Giulia Daflon e Isaac Amendoim.

Zulma morreu atropelada por um bonde, ao salvar Samir após fugir com ele. Depois da passagem de tempo, ela reapareceu no casamento de Picolé e Pureza em espírito para matar a saudade dos seus "anjinhos".



Com o fim do folhetim, a faixa das 18h da emissora será ocupada pela nova novela, "A Nobreza do Amor", estrelada por Duda Santos e Ronald Sotto. A trama, criada e escrita por Duca Rachid, estreia nesta segunda-feira (16).