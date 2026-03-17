MC Livinho durante o ’Encontro’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

MC Livinho durante o ’Encontro’ Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/03/2026 12:38

Rio - MC Livinho participou do "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, nesta terça-feira (17), e falou sobre a decisão de dar uma pausa na carreira depois de realizar a turnê de despedida, intitulada "Fazer Falta". O cantor deu detalhes sobre o que motivou sua escolha, disse que se sentia sobrecarregado e afastou os rumores de que irá iniciar uma nova fase no gospel.

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"(A decisão) não foi do nada. Ano passado eu já queria parar do nada. Decisão por vários acontecimentos, até foi depois do acidente (de moto) que eu tive. Os bastidores estavam conturbados. Tanto que eu digo que foi o melhor e o pior ano profissionalmente da minha vida", comentou o artista.



Se sentindo sobrecarregado, Livinho conversou com a equipe sobre a vontade de parar. "Eles disseram que eu tinha agenda e deveres a cumprir, então pensei em ficar mais de boa e continuar com meus shows, mas com essa ideia adormecida", explicou ele, que acrescentou: "Eu presenciei muitas perdas de artistas que não conseguiram tirar um tempo para si, que se sobrecarregaram. A mente chapa, infelizmente, com a vida traumática que temos antes e depois da fama em certos locais da vida. Nós precisamos estar bem para lidar com os fãs e com a carreira, porque são muitas responsabilidades que nos são dadas".

Livinho, então, citou o impacto da fama em sua vida e os bastidores do meio artístico. "Depois da fama a gente começa a reparar a cobrança, os bastidores, pessoas que sorriem porque é superficial, artificial.. Isso começou me afetar de uma forma que eu queria aparecer cada vez mais com música e menos de imagem. Também tem uma parte de amadurecimento que todo ser humano e artista passa no período que ele se encontra, no sucesso. Porque antes você não tinha nada, não tinha nem o que comer direito, e agora você tem tudo o que quer, as pessoas trabalham para você".

"Quando você entende tudo isso, vê o tamanho da responsabilidade. Aumenta sua renda financeira, mas também aumentam as pessoas que querem te derrubar, que não gostam, aumentam as preocupações, responsabilidades. E também tem a parte familar, que é sua base. São muitas coisas que acontecem e o tempo vai passando. (A pausa) é para isso, meu esporte, para eu me reconectar comigo e com meu mental, emocional, espiritual", complementou.

Por fim, o artista negou que vai seguir carreira gospel. "As pessoas dizem que vou parar porque vai para o gospel, eu tenho uma vertente muito forte porque vim da igreja, mas estou fazendo isso por mim. Preciso me reestabelecer para buscar essa força para eu pensar algo pós isso".



