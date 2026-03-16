Leandro Hassum - TV Globo

Leandro HassumTV Globo

Publicado 16/03/2026 19:04 | Atualizado 16/03/2026 19:07

Rio - O ator e comediante Leandro Hassum foi confirmado como apresentador do novo reality show “Casa do Patrão”, projeto idealizado por Boninho e com exibição prevista na Record TV e no streaming Disney+. A atração aposta na convivência entre participantes anônimos em um ambiente onde decisões e relações de poder influenciam diretamente a dinâmica do jogo.

Com uma carreira consolidada no humor e no entretenimento, Hassum assume o comando do formato com a proposta de trazer um olhar popular sobre o cotidiano e os conflitos entre os participantes. A ideia do programa gira em torno de privilégios, responsabilidades e escolhas que podem alterar o rumo da convivência dentro da casa.

“Estou muito feliz e empolgado por fazer parte deste projeto. Caramba! Apresentar a Casa do Patrão e ainda ao lado do rei dos realities, meu querido amigo Boninho, é um privilégio enorme. É até clichê dizer que ninguém entende mais desse gênero do que ele, mas é a mais pura verdade”, afirmou o apresentador.

Para Boninho, a escolha do nome tem relação direta com o perfil do artista. “O Hassum tem uma característica muito especial, que é olhar para as situações do cotidiano com inteligência e um humor muito próprio, extremamente popular. Em um programa que fala de convivência, decisões e relações de poder, ter alguém com essa capacidade de observar e traduzir essas dinâmicas para o público faz toda a diferença”, avaliou o diretor.

À frente do reality, Hassum aposta na combinação entre humor e empatia como caminho para conduzir o programa. A expectativa gira em torno da forma como ele irá lidar com momentos de tensão e com as reviravoltas do jogo.

“Estou empolgado de verdade e já até fiz meu trocadilho de tio do pavê: estou ‘empolgado na reality’. Desculpem, foi mais forte que eu (risos). Tenho certeza de que será um formato original, cheio de diversão e emoção, pensado para o público brasileiro se encantar e se identificar. Vou me dedicar muito para entregar o melhor e para que a audiência se conecte com o programa, seja rindo, se emocionando, se identificando e, claro, torcendo muito. Sinceramente, podia começar amanhã! Só de falar já fico com vontade de ver tudo isso no ar. Espero todo mundo na Casa do Patrão!”, completou.