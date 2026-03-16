Leandro HassumTV Globo
Leandro Hassum é anunciado como apresentador da 'Casa do Patrão', reality de Boninho
Projeto terá exibição na Record TV e no streaming Disney+
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Eliana se emociona em estreia do 'Em Família' e aponta missão: 'Entreter e informar'
Apresentadora recebeu o carinho dos familiares no palco da atração neste domingo (15)
Com mistura de romance e ancestralidade, 'A Nobreza do Amor' estreia nesta segunda-feira, na TV Globo
Protagonizada por Duda Santos e Ronald Sotto, novela vai ao ar na faixa das 18h
Confira os vencedores do Oscar 2026
'O Agente Secreto' ficou sem estatuetas, mas Brasil fez história ao concorrer em cinco categorias
Vilão em 'A Nobreza do Amor', Lázaro Ramos fala sobre personagem e celebra presença do Brasil no Oscar
Ator interpretará Jendal no folhetim de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior
Theresa Fonseca vive vilã obcecada por personagem de Nicolas Prattes em 'A Nobreza do Amor'
Noiva, a atriz, que interpreta Virgínia na nova novela das 18h da TV Globo, adianta detalhes da cerimônia marcada para agosto
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