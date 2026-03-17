Eduarda (Gabz) e Luan (Lucas Wickhaus) vivem um romance em Coração Acelerado - Manoella Mello / TV Globo

Eduarda (Gabz) e Luan (Lucas Wickhaus) vivem um romance em Coração Acelerado Manoella Mello / TV Globo

Publicado 17/03/2026 05:00

Rio - Com 16 anos de carreira, Lucas Wickhaus encanta o público como o doce Luan, em "Coração Acelerado", que ocupa a faixa das 19h, da TV Globo. Amigo de João Raul (Filipe Bragança), o personagem enfrentou a timidez e, finalmente, conquistou o coração de Eduarda (Gabz). Nascido em Santos, mas criado em São Vicente e Cubatão, em São Paulo, o ator torce pelo casal, que enfrentará alguns desafios nos próximos capítulos, depois da cantora ser vítima de um golpe.

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"O Luan é o cara certo pra Duda, porque a Duda já sofreu bastante, é uma personagem que se vira muito, guerreira. E o Luan por ser um cara solar, divertido, leve, é exatamente o que ela precisa neste momento da vida dela, que é essa leveza, esse acolhimento que o Luan traz pra ela, né? Eles se divertem juntos. Ele é muito tímido, ela é mais pra frente, então eles se completam", comenta o artista de de 31 anos.

Luan se aproximou de Duda, que tem feito sucesso soltando a voz no 'Mequetrefe', após fingir que não sabia tocar violão e pedir umas aulas para a cantora. Para dar vida ao personagem, Lucas se dedicou aos estudos sobre o instrumento.

"Uma curiosidade é que estou treinando com um violão que foi do meu avô. Não o conheci, ele faleceu antes de eu nascer, mas ele deixou um violão.. E na primeira oportunidade já peguei esse violão porque precisava ficar treinando em casa. O trouxe comigo. E ainda é uma maneira de estar em contato também com a minha ancestralidade, com meu vovô lindo, que tocava muito bem e passou essa herança do violão, da música, do samba, pra minha mãe e para minha irmã - e agora pra mim, também", conta.

Assim como um bom namorado, Luan se mostra um bom amigo na trama, e está sempre aberto a ouvir e aconselhar João Raul, considerado o astro da música sertaneja. Como a vida imita a arte, Lucas diz que, na vida real, também tem bons amigos e cita a atriz Ivy Souza, com quem contracenou em "Mania de Você" (2024), da TV Globo.

"É um grande motor pra mim. Tenho muitos amigos, e tenho muitos melhores amigos. Como libriano seria muito difícil escolher um melhor amigo, eu acho que é difícil. Tenho alguns. Tenho minha grande amiga parceira, que é a Ivy Souza, que esteve comigo coincidentemente em ‘Mania de Você’, interpretando a minha mãe. A gente se formou junto na faculdade de teatro em São Paulo e, anos depois, a gente se cruzou novamente. Na verdade, a gente nunca deixou de se cruzar, estamos sempre juntos. A Ivy é uma pessoa que eu levo pra minha vida. Mas tem muitos outros parceiros e parceiras que me acompanham".

Outra semelhança entre Luan e Lucas é a forma como os dois encaram a vida. "Tem uma coisa no Luan que é a leveza, e que acho que também tenho. Enxergo a vida um pouco com essa leveza. O Luan é um cara solar e eu sou solar, também, mesmo nas adversidades. Olho para as questões da vida com um pouco mais de humor e positividade - não uma positividade tóxica, mas um otimismo de que as coisas vão dar certo e vão se resolver", relata.

No elenco de 'Dona Beja'

Em "Dona Beja", da HBO Max, Lucas dá vida ao advogado abolicionista Avelino. "É um personagem recém-chegado de Coimbra, ele estudou Direito junto com o João (André Luiz Miranda) e ambos têm ideias liberais, chegam ao Brasil com ideias anti-monarquia, realizando ações contra esse modelo e contra a escravidão. Ele se apaixona por uma mulher mais velha que vai fazer com que ele teste limites éticos. É um personagem extremamente humano... É o que a gente mais quer enquanto ator, dar vida a esses personagens com complexidade, erros e acertos, humanos, mesmo".

Diferente de Avelinho, o artista nunca se envolveu com uma mulher mais velha. "Prefiro da mesma idade ou até um pouco mais jovens", comenta.

A obra, uma releitura contemporânea do folhetim de 1986 da Rede Manchete, inclusive, marca a estreia de Lucas em novelas e "tem um lugar muito especial" no coração dele. "De repente, eu estava contracenando com pessoas que eu cresci assistindo. Como o André Luiz Miranda, que faz meu grande parceiro na novela e que foi uma referência pra mim", afirma ele, que ainda cita Thalma de Freitas, Deborah Evelyn, Bukassa e Isabela Garcia. "É uma galera muito boa e que fez parte do meu imaginário".

Retorno do público e momentos de folga

Em dose dupla nas telinhas, o artista diz que acompanha a repercussão dos personagens nas redes sociais. "Nossa, eu adoro, eu fico de olho pelo X, antigo Twitter, para ver o que a galera está comentando. Acho que é legal, embora quando eu saia na rua eu receba um feedback presencial e mais sincero. Mas a gente tem que ter um filtro e tem que estar com a saúde mental em dia, porque a internet é um lugar um pouco sem lei, as pessoas destilam o que querem, falam sem muita responsabilidade. Eu acho as redes sociais uma medida interessante, mas tento sempre trazer um pouco de equilíbrio".

Nos momentos de folga, Lucas fala o que gosta de fazer. "Descanso muito. Eu vou ao cinema, eu tenho ido menos, mas eu gosto muito de ir ao cinema sozinho, normalmente, ainda mais agora com o Oscar chegando, eu coloco filmes que estão todos indicados em dia. Ir ao teatro também, eu gosto muito. E o samba, eu sou apaixonado e aqui no Rio tem muito samba bom. O samba também funciona em um processo terapêutico, não é terapia, mas é terapêutico".