Ratinho comentou falas de Wagner Moura sobre Jair Bolsonaro, elogiou a carreira do ator, mas subiu o tom ao pedir que ele deixasse a política fora de suas declarações públicas - Foto: reprodução SBT

Ratinho comentou falas de Wagner Moura sobre Jair Bolsonaro, elogiou a carreira do ator, mas subiu o tom ao pedir que ele deixasse a política fora de suas declarações públicas Foto: reprodução SBT

Publicado 16/03/2026 23:25 | Atualizado 16/03/2026 23:26

Na noite desta segunda-feira, 16 de março de 2026, o clima esquentou no programa do Ratinho, e Wagner Moura entrou diretamente na mira do apresentador. Em uma fala forte, direta e sem filtro, Ratinho comentou as declarações do ator sobre Jair Bolsonaro e deixou claro que, para ele, o artista deveria se afastar do debate político.

Ratinho começou reconhecendo o talento de Wagner Moura e fez questão de destacar a trajetória do artista. Lembrou personagens marcantes da carreira do ator, citou seu trabalho em produções de repercussão internacional e reforçou que ele é, na visão dele, um grande nome da dramaturgia. Logo depois, porém, mudou o tom e afirmou que Wagner deveria parar de falar sobre Bolsonaro.

Visivelmente incomodado, o apresentador reclamou do fato de o ator comentar o ex-presidente e disse que não era momento para esse tipo de declaração. Em um dos trechos mais fortes da fala, Ratinho mandou Wagner Moura “calar a boca” e afirmou que ele deveria seguir falando de arte, cinema e atuação, deixando a política para o momento do voto.

Na mesma declaração, Ratinho ainda fez um apelo por união e afirmou que o povo brasileiro é um só. Para o apresentador, a política deve ser decidida nas urnas, sem alimentar embates públicos que, segundo ele, só aumentam a divisão no país.

A fala rapidamente ganhou repercussão por envolver dois nomes conhecidos do grande público e tocar em um tema que sempre provoca reações intensas: a mistura entre política, celebridades e opinião pública.