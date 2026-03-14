Lucas Guedez, amigo próximo de Virginia Fonseca e ex-parceiro dela no Sabadou com Virginia, do SBT, enfrenta denúncia grave envolvendo a cadela Chloe Foto: rede social
Melhor amigo de Virginia, Lucas Guedez é acusado de abandonar cadela
Parceiro de Virginia no Sabadou com Virginia, do SBT, Lucas Guedez agora enfrenta uma denúncia séria envolvendo a cadela Chloe. Prints que vieram à tona e a manifestação do deputado federal Delegado Bruno Lima ampliaram a repercussão do caso
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Primeira-dama do Rio reage após Garotinho expor momento íntimo no banheiro do Galeão
Depois que o ex-governador Anthony Garotinho expôs momento de privacidade no banheiro do Galeão, a primeira-dama do Estado, Analine Castro, reagiu e passou a receber solidariedade nas redes
Garotinho faz pirraça com a primeira-dama do Estado e leva bronca do filho prefeito
Publicação de Anthony Garotinho sobre a primeira-dama do Estado, Analine Castro, feita na noite de ontem, 8, Dia Internacional da Mulher, teve forte rejeição nas redes e acabou gerando reprimenda pública do próprio filho, o prefeito de Campos, Wladimir Garotinho
Pipa Brasey celebra o Dia Internacional da Mulher com o DVD Eu e as Divas
Hoje, 8 de março, cantora apresenta ao público projeto que homenageia grandes vozes femininas da música brasileira
Rio Fashion Week mira R$ 1 bi em projeção de imagem e R$ 200 mi na economia do Rio
Sob comando da IMM, semana de moda reúne marcas consagradas e marca a estreia de Argalji, Hisha e Karoline Vitto
Edwin Luisi recebe famosos em jantar festivo após sucesso de espetáculo no Rio
Após sessão de "Eu sou minha própria mulher" no Teatro Poeira, peça dirigida por Herson Capri reuniu famosos no Rio de Janeiro
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