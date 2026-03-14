Lucas Guedez, amigo próximo de Virginia Fonseca e ex-parceiro dela no Sabadou com Virginia, do SBT, enfrenta denúncia grave envolvendo a cadela Chloe - Foto: rede social

Lucas Guedez, amigo próximo de Virginia Fonseca e ex-parceiro dela no Sabadou com Virginia, do SBT, enfrenta denúncia grave envolvendo a cadela Chloe Foto: rede social

Publicado 14/03/2026 16:17

Lucas Guedez, influenciador digital conhecido nas redes sociais e também por sua amizade próxima com Virginia Fonseca, além da participação ao lado dela no Sabadou com Virginia, do SBT, se viu no centro de uma forte polêmica após vir à tona uma denúncia envolvendo suposto abandono animal.

O caso ganhou força depois que prints com relatos atribuídos a uma pessoa que afirmou ter trabalhado em uma creche de cães em São Paulo começaram a circular. Segundo o conteúdo das mensagens, Lucas teria deixado no local a cadela Chloe, da raça border collie, e, com o passar do tempo, teria deixado de assumir os cuidados com o animal.

Nos prints, a autora do relato afirma que a cachorra frequentava a creche junto com outros cães ligados à família do influenciador e diz que o espaço cuidava de Chloe com carinho. Ainda de acordo com as mensagens, Lucas não enviava nem mesmo a ração da cadela, e a responsável pelo estabelecimento teria assumido os custos e os cuidados com o animal por um período.

As acusações ficaram ainda mais pesadas com a circulação de novos trechos das mensagens. Neles, a denunciante afirma que Chloe teria sido deixada definitivamente na creche, que o influenciador teria dito que não queria mais ficar com a cadela e que a chefe do local passou a cuidar dela. O relato também sustenta que a border collie demorou a ser doada e que a forma como tudo teria sido conduzido causou indignação entre pessoas que acompanharam a situação.

Outro ponto que aumentou a repercussão foi a acusação de que o influenciador já estaria com outro cachorro, mesmo após o episódio envolvendo Chloe. As mensagens também afirmam que Lucas estaria apagando comentários de pessoas que perguntam sobre a cadela, além de bloquear perfis e apagar qualquer associação pública com o animal.

Em meio à repercussão, o deputado federal Delegado Bruno Lima (PP-SP), conhecido nacionalmente pela atuação em defesa dos animais, também se manifestou sobre o caso. Em comentário, ele cobrou explicações e afirmou que, caso as denúncias sejam confirmadas, o influenciador deve responder pelo que fez.

Até o momento, Lucas Guedez não havia se pronunciado publicamente sobre as acusações. O caso segue cercado de questionamentos e aumentando a pressão em torno do influenciador.