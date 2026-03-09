Anthony Garotinho criticou nas redes a viagem da primeira-dama do Estado, Analine Castro, e acabou repreendido publicamente pelo próprio filho, o prefeito de Campos, Wladimir Garotinho - Foto: redes sociais

Publicado 09/03/2026 09:07

Uma postagem feita pelo ex-governador Anthony Garotinho nas redes sociais na noite de ontem, 8, acabou gerando forte repercussão e rejeição entre internautas. O alvo da publicação foi a primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, Analine Castro.

No texto publicado em seu perfil, Garotinho expôs o fato de Analine Castro estar embarcando para uma viagem internacional com amigas e chegou a pedir que seus seguidores dessem “palpite” sobre o destino escolhido por ela.

Na publicação, ele escreveu:

“A primeira dama do Estado a senhora Castro estava até instantes atrás numa sala VIP do Galeão. Acompanhada de duas amigas embarcaram agora para uma viagem internacional. Veja a tela de embarque e dê seu palpite do destino escolhido pela senhora Castro, na véspera do julgamento que pode cassar o mandato do seu marido.”

A postagem rapidamente provocou reações negativas. Muitos usuários das redes sociais questionaram qual seria o problema em uma mulher viajar com amigas e criticaram o fato de a exposição ter sido feita justamente no Dia Internacional da Mulher.

Outro ponto que também chamou atenção foi o nível de exposição mostrado nas imagens divulgadas. O vídeo publicado acabou mostrando momentos de certa intimidade da primeira-dama na área do banheiro do aeroporto, o que para algumas pessoas soou como uma exposição excessiva e constrangedora.

Entre os comentários que ganharam destaque está o do próprio filho do ex-governador, Wladimir Garotinho, prefeito de Campos dos Goytacazes. Ele respondeu diretamente ao pai:

“É sério que no dia das mulheres você expõe uma desse jeito? Não importa ela é esposa de quem, isso não se faz. Eu sei que você não dá a mínima para o que eu digo e eu já nem faço mais questão disso, mas você só está fazendo mal a você mesmo destilando tanto ódio sem necessidade.”

A resposta pública também expôs algo que já vinha sendo percebido nos bastidores da política de Campos: a relação entre pai e filho já não vive seus dias mais harmônicos. Nos últimos anos, o prefeito tem adotado uma postura cada vez mais independente, enquanto Anthony Garotinho segue em seu próprio estilo de enfrentamento político. O episódio nas redes acabou trazendo esse distanciamento à tona mais uma vez, desta vez diante de todos.

Agora, uma pergunta inevitável surge diante do episódio: será que Garotinho quer se transformar em uma espécie de Téo Pereira de Campos? O famoso colunista social da novela, conhecido por viver de vigiar e comentar a vida alheia.

Porque, afinal, qual seria exatamente o problema em Analine Castro viajar com amigas?

Passar a informar ou tentar adivinhar para onde pessoas estão viajando talvez até pudesse caber em uma coluna social que fala de celebridades, artistas ou figuras públicas. Mas, no caso de um ex-governador, a iniciativa acabou soando mais como implicância e exposição desnecessária.

No fim das contas, a tentativa de criar polêmica acabou gerando mais críticas do que apoio e terminou com um puxão de orelha público vindo de dentro da própria família.