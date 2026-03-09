Anthony Garotinho criticou nas redes a viagem da primeira-dama do Estado, Analine Castro, e acabou repreendido publicamente pelo próprio filho, o prefeito de Campos, Wladimir Garotinho Foto: redes sociais
Garotinho faz pirraça com a primeira-dama do Estado e leva bronca do filho prefeito
Publicação de Anthony Garotinho sobre a primeira-dama do Estado, Analine Castro, feita na noite de ontem, 8, Dia Internacional da Mulher, teve forte rejeição nas redes e acabou gerando reprimenda pública do próprio filho, o prefeito de Campos, Wladimir Garotinho
