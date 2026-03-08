Pipa Brasey celebra o Dia Internacional da Mulher com o lançamento do DVD "Eu e as Divas", projeto que homenageia grandes vozes femininas da música brasileira e resgata clássicos que marcaram gerações - Foto: divulgação

Publicado 08/03/2026 21:32 | Atualizado 08/03/2026 21:37

Pipa Brasey escolheu uma data simbólica e cheia de significado para apresentar ao público seu mais novo trabalho. Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a cantora lança o DVD “Eu e as Divas”, um projeto especial dedicado às grandes vozes femininas da música brasileira que marcaram gerações e influenciaram sua trajetória artística.

Mais do que um novo trabalho musical, o DVD surge como uma homenagem emocionada a mulheres que tiveram papel fundamental em sua formação. Inspirada por intérpretes consagradas, Pipa reuniu um repertório que atravessa o tempo e segue vivo na memória afetiva do público.

Entre as canções escolhidas estão clássicos eternizados por nomes como Nana Caymmi, Maysa, Maria Bethânia, Ângela Maria, Fafá de Belém, Vanusa, Elba Ramalho, Elis Regina, Sandra de Sá, Elza Soares, Ângela Ro Ro, Clara Nunes, Alcione e Gal Costa. O projeto inclui músicas como “Marina”, “Demais”, “Meu Mundo Caiu”, “O Meu Amor”, “Foi Assim”, “Folhetim”, “De Volta Pro Meu Aconchego”, “Encontros e Despedidas”, “Retratos e Canções”, “Malandro”, “Simples Carinho”, “Você Passa e Eu Acho Graça”, “O Pior é que Eu Gosto” e “Força Estranha”.

A ligação da cantora com essas referências começou ainda na infância. Segundo Pipa, sua formação musical foi profundamente influenciada pela família, especialmente pelo pai, que também era cantor e costumava interpretar essas músicas em suas apresentações.

“Meu pai ouvia e cantava as músicas delas entre outros nomes consagrados da cultura musical do Brasil em suas apresentações”, relembra.

Desde menina, ela já admirava a elegância, a presença de palco e o estilo dessas intérpretes. “Eu admirava a forma, a graça e a elegância de cada uma delas, e isso me motivou a resgatar esse legado que cada uma construiu no mundo da música.”

Entre todas as faixas do projeto, “Folhetim”, clássico associado à voz de Vanusa, foi escolhida para abrir os lançamentos do DVD. A escolha, segundo a artista, também funciona como uma homenagem especial à cantora.

Gravado em São Paulo, em janeiro de 2026, o DVD contou com uma equipe que acompanha Pipa Brasey em diversos trabalhos. A artista fez questão de agradecer aos profissionais envolvidos no projeto e destacou a dedicação de todos para o resultado final.