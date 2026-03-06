Isabela Capeto está entre os destaques do Rio Fashion Week, que retorna ao Rio de Janeiro após 10 anos e já tem 20 marcas confirmadas para os desfiles no Píer MauáFoto: Instagram
Com Isabela Capeto, Rio Fashion Week retorna ao Rio após 10 anos
Com Isabela Capeto entre os destaques, o Rio Fashion Week volta ao calendário da moda brasileira em abril, no Píer Mauá, reunindo 20 marcas já confirmadas para esta retomada
Derrubada 29 vezes, Elisa Sanches garante que não vai desistir
Estrela de filmes adultos teve a conta do Instagram derrubada 29 vezes e garante que não pretende desistir
Ludmilla merece o título de Cidadã Niteroiense? Niterói se divide e a Câmara racha
Briga ideológica virou combustível e expôs a cantora a um desgaste desnecessário
Chegada das 'meninas' vira o ponto mais delicado em festa de Evertton do Flamengo
Comemoração teria acontecido no sábado, em condomínio fechado na Barra da Tijuca, com celulares proibidos; vazamento prévio mudou o clima e a chegada das convidadas acabou travada pela Torcida Jovem do Flamengo
Ex-BBB Ariadna fala com exclusividade à coluna direto de Dubai em clima de terror
Ex-BBB conversou por telefone com o colunista Andrei Lara, do Jornal O Dia, e relatou alertas de ataque, explosão em hotel de luxo e tensão perto do Burj Khalifa
"Eu sei onde meu pé tocou antes da fama": Juliana Paes fala da origem humilde
Atriz fala sobre família humilde, superação e o significado de uma conquista que ultrapassa os holofotes, em entrevista à coluna Andrei Lara, do Jornal O Dia
