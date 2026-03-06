Isabela Capeto está entre os destaques do Rio Fashion Week, que retorna ao Rio de Janeiro após 10 anos e já tem 20 marcas confirmadas para os desfiles no Píer Mauá - Foto: Instagram

Publicado 06/03/2026 16:19

O Rio de Janeiro se prepara para retomar um espaço simbólico no universo da moda. Após 10 anos, o Rio Fashion Week está de volta e promete recolocar a cidade no centro das atenções do setor, com programação marcada para abril, no Píer Mauá. Entre os nomes já anunciados, Isabela Capeto desponta como um dos grandes destaques desta retomada, reforçando o caráter autoral e criativo que o evento quer imprimir em seu retorno.

A presença de Isabela Capeto ajuda a traduzir o espírito dessa nova fase. Dona de uma assinatura reconhecida por delicadeza, trabalho artesanal e identidade própria, a estilista surge como um dos nomes que melhor representam a conexão entre moda, imagem e brasilidade, justamente em uma edição que carrega o peso simbólico de devolver ao Rio uma semana de moda de grande porte. Essa volta acontece entre 15 e 18 de abril de 2026, com abertura no dia 14 de abril, segundo o lançamento oficial do evento.

Ao mesmo tempo, o line-up já divulgado mostra a dimensão do projeto. Além de Isabela Capeto, estão confirmadas Adidas, Aluf, Angela Brito, Apartamento 03, BlueMan, Dendezeiro, Handred, Helô Rocha, Lenny, Lucas Leão, Misci, Normando, Osklen, Patricia Viera, Piet + Pool, Salinas, Argalji, Hisha e Karoline Vitto. A seleção mistura marcas consolidadas, nomes autorais e grifes com forte presença no mercado, sinalizando uma edição plural e com força para movimentar diferentes frentes da moda nacional.

O retorno do evento já havia sido anunciado oficialmente pela Prefeitura do Rio, que confirmou o Rio Fashion Week no Píer Mauá e como parte do Calendário Oficial da Moda Brasileira. A proposta é reunir desfiles e ações ligadas à economia criativa, devolvendo à cidade um protagonismo histórico dentro do circuito fashion nacional.

Neste cenário, Isabela Capeto ganha naturalmente o protagonismo como um dos nomes mais emblemáticos desta retomada. Em meio a um line-up robusto, sua confirmação não apenas valoriza a edição, como também ajuda a contar a história de um evento que quer voltar com identidade, sofisticação e forte assinatura brasileira.