Ex-BBB Ariadna fala à Coluna Andrei Lara no Jornal O Dia direto de Dubai e relata alertas no celular, explosão em hotel e clima de terror na cidade Foto: Reprodução Instagram

Publicado 28/02/2026 22:18

“Estou assustada.”

Foi assim, de forma direta e sem rodeios, que a Ex-BBB Ariadna Arantes resumiu o que está vivendo em Dubai. Ela falou com exclusividade à coluna, direto dos Emirados Árabes Unidos, por volta de 2h da manhã no horário local, enquanto a cidade permanecia em alerta após ataques registrados na região.

Ariadna está em Dubai apenas de passagem, antes de seguir viagem para a Austrália. O que seria uma parada rápida de três ou quatro dias para rever amigos virou um cenário de tensão internacional. A cidade conhecida pelo luxo, pelos arranha-céus futuristas e pela sensação permanente de segurança mergulhou em um clima de apreensão.

Durante a conversa com este colunista, Ariadna relatou que moradores passaram a receber sucessivos alertas no celular sempre que havia movimentação de ataque em direção à região.

“Toda vez que algum míssil é lançado em direção para cá, chega mensagem no telefone. Já recebemos quatro”, contou.

A primeira pergunta foi inevitável: você está segura?

“Acho que ficando dentro de casa deve ser algo parecido. Estou segura, né? Tenho que ter fé. Tenho que ser positiva nesse momento.”

Segundo ela, a televisão local permaneceu ao vivo o tempo todo, com cobertura contínua. As recomendações foram claras: permanecer dentro de casa e evitar ficar próximo às janelas.

“As ru0as estão bem vazias”, descreveu.

Um dos episódios que mais a impactou foi a explosão registrada no Fairmont. De acordo com o relato de Ariadna, um projétil interceptado caiu sobre o hotel, provocando a explosão.

“O hotel não foi atacado diretamente. Caiu um projétil do céu e houve essa explosão”, afirmou.

O detalhe que aumenta ainda mais a tensão é a localização dela. Ariadna contou que está em um bairro próximo ao Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo e um dos maiores símbolos da cidade.

“Isso deixa a gente apreensiva. A gente tem a sensação de que pode virar alvo. A gente não sabe ao certo”, disse.

Nas redes sociais, segundo ela, começaram a circular mensagens pedindo que moradores estocassem comida e água, um sinal de que o nervosismo ultrapassou o noticiário e passou a fazer parte da rotina.

Perguntei se ela estava com medo.

“Medo, medo, não. Mas estou assustada. É uma situação que eu nunca vivi na minha vida e nunca imaginei viver.”

Ariadna segue abrigada na casa de amigos, em segurança, acompanhando as atualizações e aguardando orientações sobre os próximos passos, enquanto Dubai enfrenta horas de alerta e incerteza, com a população trancada em casa e a cidade em silêncio, em um cenário que transformou um destino de luxo em palco de tensão internacional.