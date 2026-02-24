De volta à dramaturgia em Três Graças, Marcelo Serrado conta que precisou fazer intensivo com coach para reviver Crô dez anos depois - Foto: Camarote Mar

Publicado 24/02/2026 16:53

Dez anos depois de dar vida a um dos personagens mais marcantes da dramaturgia brasileira, Marcelo Serrado precisou voltar às origens para reviver Crô, agora de volta ao horário nobre em Três Graças.

Em conversa exclusiva com Andrei Lara, titular desta coluna no Jornal O Dia, o ator contou que o retorno do personagem à dramaturgia não foi automático. “Eu não lembrava”, admitiu, ao explicar que parte da construção de Crô já não estava tão viva na memória após uma década.

Para recuperar ritmo, trejeitos e as particularidades que transformaram Crô em fenômeno popular, Serrado recorreu à mesma coach que o acompanhou na criação original do papel. “Eu peguei a coach que trabalhou comigo na época, há dez anos. Fiz cinco dias de intensivo para relembrar o personagem”, revelou.

Questionado por este colunista se Crô foi um dos papéis mais importantes de sua vida, ele respondeu sem hesitar: “Sim. Todo mundo ama ele.” O ator reforçou que o carinho do público sempre foi evidente e que sente a força do personagem até hoje.

Crô se tornou um divisor de águas na trajetória de Marcelo Serrado, ampliando sua projeção nacional e consolidando sua presença no horário nobre. Em Três Graças, a volta, segundo ele, foi desafiadora, mas também prazerosa. “Foi desafiador, mas foi divertido”, resumiu.

Alguns personagens passam. Outros permanecem. Crô, claramente, pertence à segunda categoria.