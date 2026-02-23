Querida que só, Gabriela Loran conversou com esta coluna durante o Desfile Das Campeãs - Foto: Reprodução Instagram

Publicado 23/02/2026 16:56

O Carnaval também foi palco de revelação de novela. Em conversa exclusiva com este colunista, Gabriela Loran confirmou que vai ao ar hoje a cena em que Viviane invade e quebra a Casa da Farinha, sequência decisiva na trama de Três Graças e que promete movimentar o público.

Vivendo um dos momentos mais intensos da carreira, a atriz falou sobre o alcance da personagem e o peso simbólico que ela carrega. Viviane representa mulheres trans, mulheres negras e mulheres da periferia. Segundo Gabriela, o que mais a emociona é perceber que o público se conecta com a humanidade da personagem. “Ela toca as pessoas por ser humana”, destacou, ao comentar que recebe mensagens de diferentes faixas etárias, de mães a sobrinhas, todas envolvidas com a história.

A atriz também relembrou sua trajetória pessoal. Foram oito anos de preparação até realizar a cirurgia de redesignação na Tailândia, decisão planejada com cuidado e responsabilidade. Durante esse período, priorizou a família. O pai, pessoa com deficiência, precisava de um carro, e ela escolheu ajudar antes de investir em si mesma. “Coloquei minha família em primeiro lugar. Quando pude olhar para mim, já tinham passado oito anos, mas foi no momento certo”, afirmou.

Sobre os bastidores da novela, Gabriela ressaltou a conexão com o ator Pedro Novaes, seu parceiro de cena. Segundo ela, a troca entre os dois é intensa e verdadeira, o que contribui para a força dramática das sequências. A atriz também agradeceu ao autor Agnaldo pela oportunidade de viver Viviane e por permitir que colaborasse com elementos de sua própria vivência, ajudando a construir uma personagem mais real e complexa.

A cena da Casa da Farinha, que vai ao ar hoje, marca uma virada na narrativa e consolida Viviane como uma das personagens mais impactantes da atual teledramaturgia.