Exclusivo Gabriela Loran entrega à coluna que Viviane vai quebrar a Casa da Farinha hoje
Em entrevista exclusiva a este colunista do jornal O Dia, no Camarote Folia Tropical, na Sapucaí, durante o Desfile das Campeãs do Carnaval, atriz fala sobre o impacto de Viviane, a força da representatividade e a trajetória de oito anos até a transição
Galisteu diz que não faz mais questão de agradar e que tem pavor de 'sincericídio'
No baile de máscaras do Fairmont, apresentadora falou com maturidade e autenticidade exclusivamente com Andrei Lara, titular desta coluna do Jornal O Dia
Cariúcha diz que não vê mais o Fofocalizando e que desconhece a nova apresentadora
Em entrevista a este colunista do Jornal O Dia, apresentadora afirma que prefere não acompanhar o antigo programa e comenta a chegada de Carol Lekker
Costeiro no chão, tapa-sexo pendurado: assustada e cercada, Virgínia fala à coluna
Rainha de bateria da Grande Rio, Virgínia conversou rapidamente com este colunista na saída da avenida e, ao ser perguntada se estava cansada, respondeu com os olhos arregalados e voz preocupada: "Demais"; durante a apresentação, ela tirou o costeiro de 12 quilos e virou assunto com o tapa-sexo visivelmente solto, sob aplausos e pressão em tempo real
Sheron Menezzes, Carla Marins e Diego Martins badalam na Sapucaí
No Camarote Mar, Sheron chegou com o marido Saulo Camelo, Carla Marins apareceu ao lado de Hugo Baltazar e Belo comandou o show
Prefeito de Salvador elogia a Band ao vivo no SBT e passa vergonha nacional
Ao lado de Cissa Heeger e Alex Lopes, prefeito "promove" a Band dentro do SBT e cria um climão imediato
