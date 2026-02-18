Virgínia samba sem o costeiro e com o tapa-sexo pendurado em momento que virou assunto na Sapucaí Foto: Andrei Lara

Andrei Lara
Virgínia foi um dos nomes mais comentados da noite na Sapucaí e dividiu as conversas na avenida. De um lado, muitos fãs e espectadores destacaram a presença dela, a energia e o impacto da apresentação. Do outro, detalhes do figurino chamaram atenção e viraram assunto imediato, naquele clima em que tudo se espalha em segundos.
Ainda durante a própria apresentação, Virgínia retirou o costeiro, uma peça que pesava 12 quilos, e o gesto gerou burburinho na hora. O comentário que circulava era de que a escola poderia até perder pontos por conta da retirada da peça no meio da evolução, ainda que, naquele momento, fosse o falatório típico de quem acompanha cada detalhe do desfile.
Outro instante delicado foi com o tapa-sexo da fantasia, que ficou visivelmente solto, balançando além do previsto. Algumas pessoas chegaram a jurar, de pé junto, que viram mais do que deveriam. No vídeo feito por este colunista, o que se percebe com clareza é a peça instável e pendurada, o que naturalmente aumentou a tensão em torno da apresentação.
Depois, a repercussão se transformou em um verdadeiro cerco. Muitos repórteres se aproximaram ao mesmo tempo, com gritos, aplausos e celulares erguidos. Virgínia seguiu de carrinho, escoltada por seguranças, visivelmente assustada, até o Camarote Arpoador.
No meio da confusão, este colunista conseguiu encaixar apenas uma pergunta: “Tá cansada?”. Com os olhos arregalados e uma voz pesada, Virgínia respondeu, sem hesitar: “Demais”. Em seguida, seguiu protegida pela equipe, sem espaço para mais nada.
No fim, uma noite marcada por aplausos, enorme repercussão e aqueles detalhes que, na Sapucaí, viram assunto instantâneo.