Maísa ousou no look preto, brilhou no Camarote N1 e preferiu não falar com o SBT na chegada à Sapucaí. O visual deu o que falar. O silêncio tambémRoberto Narciso

Publicado 17/02/2026 07:15

A Marquês de Sapucaí é imprevisível. E, às vezes, o que mais chama atenção não está na avenida, mas nos corredores dos camarotes. Foi assim com Maísa Silva, que marcou presença no segundo dia de desfiles do Grupo Especial e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da noite.

A atriz apostou em um visual totalmente preto, elegante e provocativo na medida. A calça capri com recortes estratégicos no quadril e a blusa de cetim no estilo halter revelavam uma escolha consciente: nada de lingerie para marcar o look. O resultado foi um visual moderno, minimalista e extremamente calculado para render cliques.

Cabelo preso em rabo alto, maquiagem sóbria e postura segura. Maísa circulou, cumprimentou convidados e acompanhou os desfiles de camarote, mas quando o assunto foi microfone, a história mudou.

A atriz optou por não conceder entrevistas na chegada e não quis falar com a equipe do SBT que a aguardava no acesso ao camarote. De forma rápida e educada, limitou-se a desejar um “bom Carnaval” e seguiu caminho. A decisão movimentou os bastidores e gerou comentários entre repórteres que aguardavam uma declaração. Mas logo o SBT, a casa que abriu as portas para ela, onde ela ficou tantos anos e construiu sua trajetória? Que deselegância.

No Carnaval, cada gesto comunica. E às vezes o silêncio comunica ainda mais.

Entre ousadia fashion e discrição estratégica, Maísa conseguiu exatamente o que muitas celebridades buscam na Sapucaí: ser vista, comentada e manter o controle da própria narrativa.