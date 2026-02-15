Cariúcha prestigia a noite no Camarote Rio Praia em nova fase da carreira - Foto: Igor Bernardo

Publicado 15/02/2026 17:12

O sábado de Carnaval na Marquês de Sapucaí foi marcado por uma noite movimentada nos espaços de hospitalidade do sambódromo. Em um dos points mais comentados, o Camarote Rio Praia recebeu convidados e manteve o clima animado durante os desfiles.



Thiago Martins se apresentou no espaço e embalou o público com um repertório que passeia pelo pagode romântico e pelo samba contemporâneo, mantendo a energia alta ao longo da noite e reforçando o clima festivo que tomou conta do ambiente.



Entre os VIPs, Cariúcha foi um dos nomes que mais chamaram atenção. Em fase de virada na carreira, a apresentadora segue em alta após ganhar ainda mais projeção no Fofocalizando e assumir recentemente um novo desafio à frente do SuperPop. Depois de enfrentar uma polêmica envolvendo um médico em Balneário Camboriú, que ganhou repercussão, ela transformou o episódio em capítulo de superação e segue firme, popular e cada vez mais presente nos eventos mais disputados do entretenimento.



A atriz Nicole Orsini e Gabriel Moura também prestigiaram a noite, completando o time de convidados que circularam pelo espaço. Entre música, encontros e bastidores, o sábado na Sapucaí manteve o ritmo intenso e confirmou mais um capítulo vibrante do Carnaval carioca.