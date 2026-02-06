Gkay, musa do Camarote Allegria, durante o lançamento realizado ontem, no Morro da Urca, em entrevista para a Coluna Andrei Lara, em O Dia Foto: Andrei Lara
Musa do Camarote Allegria, Gkay faz confissão sobre estética: 'eu exagerei'
nfluenciadora falou à Coluna Andrei Lara sobre distorção de imagem, procedimentos estéticos e a decisão de remover excessos
Musa do Camarote Allegria, Gkay faz confissão sobre estética: 'eu exagerei'
nfluenciadora falou à Coluna Andrei Lara sobre distorção de imagem, procedimentos estéticos e a decisão de remover excessos
Evelyn Montesano anuncia gravidez do primeiro filho
Atriz vive fase especial ao lado do marido, o empresário Rodrigo Hartz, e comemora a chegada do bebê
Três Graças está cutucando o passado de Viviane Araújo? Atriz fala em entrevista exclusiva à coluna
Cena de prisão na novela provoca comparações nas redes; questionada pelo titular desta coluna do jornal O Dia, atriz despista e diz que a leitura deve ser dirigida ao autor Aguinaldo Silva
Atriz Liddi Rafaela é assaltada no Recreio, reage por impulso e fica ferida no rosto
Crime aconteceu na terça (03), em uma padaria no Recreio dos Bandeirantes. Celular levado tinha valor sentimental e foi localizado por rastreamento
Amanda Fróes desabafa sobre o caso Orelha e cobra justiça
Mãe de pet e defensora da causa animal, influenciadora fala de dor, indignação e da rotina de resgates
Alan Victor assina a lista VIP do Rio Praia e acelera os bastidores do Carnaval
Pelo sexto ano, ele lidera a comunicação do camarote e prepara uma edição com seis dias de folia e expectativa de mais de 7 mil circulando pelo espaço
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.