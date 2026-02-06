Gkay, musa do Camarote Allegria, durante o lançamento realizado ontem, no Morro da Urca, em entrevista para a Coluna Andrei Lara, em O Dia - Foto: Andrei Lara

Publicado 06/02/2026 18:04

Apresentada oficialmente como musa do Camarote Allegria, Gkay foi um dos grandes destaques do lançamento do espaço, realizado ontem, 5, no Morro da Urca, no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Em meio à movimentação intensa do pré-Carnaval, ela conversou com a Coluna Andrei Lara, em O Dia.

Logo no início da entrevista, um detalhe chamou atenção e virou assunto. O salto de 15 centímetros nos pés da influenciadora rendeu comentários e bom humor. Gkay brincou com a própria altura, disse que com o salto chegou a 1,70m, lembrou que mede 1,55m e comparou a estatura com a de Lady Gaga e Ariana Grande. Em tom descontraído, disse que todas fazem parte do time das “littles”, pequenas em inglês, arrancando risadas ao comentar que “Ariana Grande de grande só tem o nome”.

A conversa, no entanto, ganhou um tom mais sério quando o assunto passou para estética. Gkay falou abertamente sobre a relação com procedimentos estéticos e fez uma confissão direta. “Eu exagerei”, afirmou, ao explicar que viveu um período de distorção de imagem, no qual não conseguia se enxergar como realmente era.

Segundo ela, a insatisfação constante a levou a fazer um procedimento atrás do outro, sempre com a sensação de que algo ainda precisava ser mudado. Mesmo com alertas da mãe e de amigos próximos, ela contou que não conseguia ouvir. A percepção distorcida do espelho acabava falando mais alto.

O ponto de virada veio quando percebeu que havia passado do limite e perdido parte da própria essência. Gkay revelou que decidiu remover o que tinha feito, incluindo o ácido hialurônico, e repensar completamente a forma como lidava com a estética. Ela deixou claro que não é contra procedimentos, mas defendeu equilíbrio, cuidado e consciência.

Hoje, segundo a influenciadora, a prioridade é a saúde. Ela afirmou que segue se cuidando, mas com muito mais cautela, entendendo que o excesso pode gerar impactos que vão além da aparência. A fala sincera repercutiu entre os presentes e trouxe um tom mais reflexivo ao lançamento.

Como musa do Camarote Allegria, Gkay reforça o protagonismo na temporada de Carnaval. No evento, além do brilho e da festa, a influenciadora mostrou que também há espaço para conversas francas sobre imagem, pressão estética e autoconhecimento.