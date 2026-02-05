Assalto no Recreio: atriz Liddi Rafaela reagiu por impulso e sofreu ferimentos no rosto; celular foi rastreado e equipe aguarda ação da polícia - Foto: rede social

Assalto no Recreio: atriz Liddi Rafaela reagiu por impulso e sofreu ferimentos no rosto; celular foi rastreado e equipe aguarda ação da políciaFoto: rede social

Publicado 05/02/2026 14:36

A atriz Liddi Rafaela viveu momentos de tensão no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, ao ser assaltada enquanto estava em uma padaria com um amigo, na última terça-feira (03). De acordo com relatos, dois criminosos em uma motocicleta abordaram o local e levaram o celular da artista.

No susto, Liddi reagiu por impulso e acabou sofrendo ferimentos no rosto durante a ação. Ainda segundo apuração publicada no portal do Bacci, o abalo emocional da atriz não se resume à violência do crime: o aparelho subtraído tinha valor afetivo, por ter sido um presente.

Após o ocorrido, a mãe da atriz, a artesã Lidia Lisboa, usou as redes sociais para fazer um apelo pela devolução do celular e afirmou estar aliviada porque a filha não sofreu consequências ainda mais graves.

Na noite da última quarta-feira (04), foi registrado boletim de ocorrência e o dispositivo foi localizado por meio de rastreamento. Com as informações sobre o paradeiro em mãos, a equipe aguarda agora a atuação das forças de segurança para tentar recuperar o bem.

O caso segue sob acompanhamento, e Liddi Rafaela se mantém em recuperação após o susto e as lesões sofridas no momento da reação ao assalto.