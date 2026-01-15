Lauana Prado falou a este colunista em 31 de outubro sobre o boato do "casamento milionário" e descartou qualquer exagero. Em 11 de janeiro de 2026, a cantora anunciou o fim do noivado com Tati Dias - Foto: rede social

Publicado 15/01/2026 21:52

A vida pessoal de Lauana Prado sempre rende assunto, mas ela costuma ser bem objetiva quando decide falar. E eu vi isso de perto. Em entrevista a este colunista no dia 31 de outubro, ao ser questionada sobre a história de que gastaria R$ 3 milhões no casamento, Lauana riu e cortou a conversa na hora: disse “Deus me livre”, reforçou que é uma mulher de investimentos e garantiu que tudo não passou de uma brincadeira que ela mesma contou no palco.

Na sequência, explicou que não existia orçamento nenhum e que a “piada” nasceu porque casar é caro. Segundo ela, chegaram a comentar que só com flores o custo iria às alturas, e isso foi o suficiente para transformar o assunto em humor. Na mesma resposta, Lauana fez questão de deixar claro o que realmente queria: uma celebração pequena, íntima, para poucos amigos e familiares. Nada de exagero, até porque, como ela própria disse, existem outras prioridades, como casa, filho e família.

O trecho da entrevista volta a circular agora por outro motivo. No dia 11 de janeiro de 2026, Lauana anunciou nas redes o fim do noivado com a influenciadora Tati Dias, pedindo respeito ao momento.

Depois da separação, muita gente resgatou a entrevista que Lauana me deu em 31 de outubro. E o recado estava ali: nada de casamento de milhões, nada de ostentação. Era uma fala leve, mas muito objetiva.