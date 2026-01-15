Lauana Prado falou a este colunista em 31 de outubro sobre o boato do "casamento milionário" e descartou qualquer exagero. Em 11 de janeiro de 2026, a cantora anunciou o fim do noivado com Tati Dias Foto: rede social
Lauana Prado: sem festa de 3 milhões, sem exagero… e sem noivado!
Em entrevista a este colunista no dia 31 de outubro, ela tratou como piada o boato de "R$ 3 milhões" no casamento e disse que queria algo íntimo. Agora, a cantora anunciou o término do noivado com a influenciadora Tati Dias
