No ensaio de rua da Vila Isabel, Sabrina Sato conversou com Andrei Lara, falou da decisão sobre Niterói e se emocionou com a bateria - Foto: Andrei Lara

Publicado 08/01/2026 18:17

Sabrina Sato desistiu da ideia de morar em Niterói de forma fixa. Apesar do carinho, a apresentadora deixou claro que não quer mais se prender a um endereço só e prefere dividir a vida entre três cidades. Em conversa com o titular desta coluna, Andrei Lara, ela foi direta ao falar sobre a rotina e os planos: “Eu amo Niterói. Eu moraria um tempo em Niterói no ano, um tempo em São Paulo e um tempo no Rio. Entre os três lugares, eu me divido.”



A declaração veio em meio a um cenário que mexe com qualquer um: o primeiro ensaio de rua do ano da Vila Isabel. Rainha de bateria desde 2011, Sabrina mostrou que a adrenalina do samba não diminui com o tempo, só aumenta. E resumiu a intensidade do momento com uma frase que diz tudo: “Meu coração vai sair pela boca! Nunca para de pulsar nesse ritmo da bateria.”



Durante todo o ensaio de rua, Sabrina foi acompanhada do início ao fim pelo presidente da Unidos de Vila Isabel, Luiz Guimarães, que circulou ao lado dela, observando cada detalhe e cumprimentando a comunidade, num clima de total sintonia entre a rainha e a direção da escola.



E não foi só emoção. Foi declaração de amor à essência do desfile. Sabrina exaltou a bateria como alma da escola e explicou que, quanto mais perto do carnaval, mais forte fica a energia. “A bateria é o coração da escola. A gente vem nesse ritmo e quando vai chegando o carnaval vai ficando mais forte ainda”, afirmou.



No fim do encontro, Sabrina recebeu o voto de Andrei Lara para um grande carnaval e retribuiu o carinho com simpatia, já no ritmo acelerado de quem sabe que a avenida está logo ali.