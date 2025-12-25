Amanda Fróes falou sobre representatividade e comentou a responsabilidade de influenciadores ao transformar ações sociais em conteúdo - Foto: rede social

Amanda Fróes falou sobre representatividade e comentou a responsabilidade de influenciadores ao transformar ações sociais em conteúdoFoto: rede social

Publicado 25/12/2025 18:33

Amanda Fróes esteve em São Paulo para uma sequência de compromissos e, entre encontros e eventos, participou do aniversário da deputada federal Erika Hilton. A noite reuniu convidados selecionados e nomes conhecidos da cena cultural, como Liniker, Dudu Bertholini e Karol Conká.

Ao comentar o encontro, Amanda resumiu o sentimento com emoção. “Foi uma noite pra celebrar a Erika e tantas outras irmãs trans. Erika representa todas nós. Essa mulher é uma potência. Ela transformou a política. Hoje muitas de nós paramos para ouvir Erika falando de política, de direitos e de leis que muitas vezes não são respeitadas”, afirmou.

Sobre a polêmica envolvendo a influenciadora Mari Menezes e Nathalia Valente, após a repercussão de vídeos de uma ação social, Amanda adotou um tom ponderado. Ela disse que mostrar o trabalho pode ser positivo quando a intenção é genuína, porque incentiva outras pessoas a ajudarem, mas fez um alerta direto sobre limites e responsabilidade, especialmente quando há exposição de pessoas em situação de vulnerabilidade. “Se foi pra ajudar de coração, eu acho válido mostrar. O que não é legal é fazer tudo isso só por engajamento”, pontuou.