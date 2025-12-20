Bruna Zanardo é eleita Miss Rio de Janeiro 2026, em noite de coroação no palco do Teatro Alcione AraújoFoto: José Wilson Andrade

Andrei Lara
Bruna Zanardo foi eleita, na quinta-feira, 18 de dezembro, Miss Rio de Janeiro 2026, em uma disputa com outras sete candidatas. Representando Niterói, ela se destacou ao vencer o Miss Popularidade, garantindo vaga automática no top 3, e confirmou o favoritismo ao conquistar também o título estadual.
O concurso foi realizado na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio de Janeiro, no Teatro Alcione Araújo, reunindo público, jurados e convidados em uma noite de emoção e alto nível técnico. Com experiência em concursos, inclusive internacionais, Bruna demonstrou segurança, presença e consistência ao longo de todas as etapas, e agora inicia a preparação para o Miss Brasil, onde já aparece entre os nomes mais comentados da temporada.
A noite foi apresentada por Andrei Lara e Julie Alves, repórter correspondente no Rio de Janeiro do programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, apresentado por Sônia Abrão.
Caso vença a etapa nacional, Bruna representará o Brasil no Miss Universo, considerado o maior concurso de beleza do planeta, que por muitos anos esteve sob o comando do empresário Donald Trump.
Vale lembrar que o Miss Universe Brasil vive um novo momento: a organização nacional está sob a direção do empresário Rodrigo Ferro, ao lado de Carla Ferro, com Júlia Gama na condução das operações e da preparação, reforçando o reposicionamento da franquia no país.
No corpo de jurados estiveram Carlinhos Salgueiro, coreógrafo e diretor artístico do samba carioca, nome ligado ao Salgueiro, e atualmente coreógrafo da influenciadora Virginia Fonseca. Também integrou o time Igor Marques, secretário de Comunicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Na comunicação e entretenimento, participou Monique Arruda, jornalista e repórter do Portal LeoDias, no Rio de Janeiro. O júri contou ainda com Marcela Tomaszewski, empresária, ex-Miss Gramado, que ganhou maior projeção após se relacionar com o ator Dado Dolabella. Na área de imagem, esteve Ana Pires, consultora de moda e estilo pessoal. Representando a área da saúde, participou o Dr. Fábio Denardin, médico com atuação em medicina regenerativa e rejuvenescimento íntimo e facial, além de ex-secretário municipal de Saúde de Belford Roxo e Japeri. E completando o time, Daisy Abreu, estilista e responsável pelo Ateliê Daysi Abreu, na Barra da Tijuca.
O concurso estadual do Rio de Janeiro é organizado por Andrei Lara, titular desta coluna, que detém a concessão exclusiva no estado.
fotogaleria
Bruna Zanardo é eleita Miss Rio de Janeiro 2026, em noite de coroação no palco do Teatro Alcione Araújo
Traje de banho: Bruna Zanardo, representante de Niterói, em passagem marcante na passarela do Miss Rio de Janeiro 2026
Registro oficial com jurados, candidatas e apresentadores: Andrei Lara e Julie Alves comandaram a noite do Miss Rio de Janeiro 2026