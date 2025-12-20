Mulher Melão brilha em noite de Salgueiro e reforça sua fase de ouro no Carnaval, com doçura, elegância e presença de quem vive a escola por dentro Foto: arquivo pessoal
Mulher Melão brilha no Salgueiro com doçura e pulso de direção
Convidada pelo presidente André Vaz para liderar o time de musas, Renata Frisson reúne estrelas, valoriza a comunidade e ainda coleciona números impressionantes no OnlyFans
Mulher Melão brilha no Salgueiro com doçura e pulso de direção
Convidada pelo presidente André Vaz para liderar o time de musas, Renata Frisson reúne estrelas, valoriza a comunidade e ainda coleciona números impressionantes no OnlyFans
Elisa Sanches recebe a coroa e é apresentada como Rainha de Bateria
Coroação oficial aconteceu no domingo, 14 de dezembro, na quadra da Império da Tijuca, e marcou o início da caminhada rumo ao Carnaval 2026
Patrícia Ribeiro passa por nova cirurgia no rosto e caso lembra Juju do Pix
Cantora portuguesa segue em recuperação após retirada de silicone industrial e relembra o alerta recente vivido por Juju do Pix
Juju Ferrari revela hábito inesperado na reta final da gravidez
Grávida de oito meses, influenciadora abre o jogo sobre mudanças intensas vividas nesta fase e especialista explica o fenômeno
Miss Brasil Maiara Porto leva moda inclusiva fluminense para o Vietnã
Na etapa de entrevistas oficiais, a Miss Brasil Charm 2025 escolheu vestido em Braille criado pelo Senai Espaço da Moda de Nova Friburgo em parceria com a Associação Friburguense de Integração do Deficiente Visual (Afridev), em homenagem a projeto social do Rio voltado a crianças com câncer
Em Mônaco, Mônica Carvalho celebra prêmio de Melhor Atriz por Estranhos na Noite
Reconhecida no Angel Film Award 2025, atriz vive fase de ouro como protagonista, roteirista e coprodutora, levando o cinema brasileiro a novos horizontes na Europa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.