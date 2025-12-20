Mulher Melão brilha em noite de Salgueiro e reforça sua fase de ouro no Carnaval, com doçura, elegância e presença de quem vive a escola por dentro Foto: arquivo pessoal

Ela chega falando baixo, sorrindo, olhando no olho, e é justamente isso que desarma qualquer um. Renata Frisson, a Mulher Melão, é de uma doçura rara, extremamente educada e acolhedora, dessas figuras que deixam o ambiente mais leve só por estar ali. E talvez por isso mesmo esteja vivendo um dos melhores momentos da sua trajetória no Carnaval. À frente da diretoria das musas do Salgueiro, ela virou sinônimo de cuidado, organização e respeito, sem perder a ternura que a acompanha.
Convidada pelo presidente André Vaz para esse desafio, Melão assumiu a missão de coordenar um elenco que mistura carisma, mídia e presença real no mundo do samba. Entre as musas que ela coordena e que já foram anunciadas e apresentadas pela escola estão Lívia Andrade, Bruna Griphao, Gkay, Carol Nakamura, Fernanda Bande, Beatriz Michelle e MC Rebecca.
E não é só holofote. O Salgueiro também reforçou o time com musas da comunidade, valorizando a própria história da escola. Os nomes anunciados incluem Rebecca, Ana Flávia Barcelos, Amanda Omin, Bruna Esquenta e Bianca Salgueiro, todas com trajetória ligada à agremiação.
Fora da Avenida, Melão também chama atenção por outro motivo: dinheiro, e muito. Ela já declarou ter ficado milionária com o OnlyFans e ganhou manchetes pelo alto faturamento na plataforma, reforçando que sabe transformar popularidade em negócio.
No fim, o que fica é a combinação que pouca gente consegue sustentar: gentileza sem ingenuidade, firmeza sem arrogância. Mulher Melão está no controle, mas com um jeito que não pesa. E, no Carnaval, isso vale ouro.
