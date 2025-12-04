Igor Marques e a primeira-dama Analine Castro durante a audiência com o Papa Leão XIV, no Vaticano, onde o secretário presenteou o Santo Padre com uma imagem do Cristo Redentor - Foto: arquivo pessoal

Publicado 04/12/2025 18:13 | Atualizado 04/12/2025 18:26

O secretário de Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, Igor Marques, esteve na Europa na semana passada cumprindo uma agenda oficial que reforça o movimento de internacionalização e diálogo institucional do governo fluminense. Em compromissos que uniram diplomacia, cultura e representação política, Igor circulou por Roma e Paris em encontros que ampliam a visibilidade do Rio em importantes centros globais.

Na capital italiana, o secretário participou de uma audiência com o Papa Leão XIV, acompanhado da primeira-dama do Estado, Analine Castro. O encontro, realizado no Vaticano, teve clima de respeito e cordialidade, marcado por conversas sobre cooperação humanitária e integração entre povos. Em gesto simbólico, Igor presenteou o Santo Padre com uma imagem do Cristo Redentor, reforçando a identidade espiritual e cultural do Rio de Janeiro no cenário internacional.

De Roma, a comitiva seguiu para Paris, onde Igor Marques cumpriu compromissos diplomáticos no Palácio do Élysée, sede oficial da presidência francesa. Ele foi recebido por Emmanuel Macron em uma reunião que também contou com autoridades e representantes do setor privado. O diálogo abordou oportunidades de investimento, parcerias estratégicas e novas frentes de cooperação entre Brasil e França, com destaque para iniciativas de inovação, economia e cultura.

A escolha de Igor Marques para representar o Estado do Rio de Janeiro em compromissos dessa relevância também evidencia a confiança e o prestígio que ele tem junto ao governador Cláudio Castro. Ser enviado para audiências com o Papa Leão XIV e recebido no Palácio do Élysée pelo presidente Emmanuel Macron não é um gesto protocolar, e sim um sinal de reconhecimento político e institucional.