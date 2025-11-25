Laura Fernandez prestigiando a estreia da festa Brisa - Foto: Divulgação

Laura Fernandez prestigiando a estreia da festa BrisaFoto: Divulgação

Publicado 25/11/2025 17:56 | Atualizado 25/11/2025 18:00

A Brisa fez sua estreia no último sábado, 22, no espaço B.CO, no Santo Cristo, Região Portuária do Rio de Janeiro, e já ganhou lugar no calendário da noite carioca. A nova festa de música eletrônica, com foco em house, reuniu grande público e apresentou um formato bem alinhado de pista, som e experiência para quem foi conhecer o projeto de perto.



No line-up de estreia, passaram pelos decks Leo Janeiro, Nepal, Lysia, Man From Rio e Mania DJs, em apresentações que mantiveram a energia em alta do início ao fim da noite, reforçando a proposta da Brisa de valorizar o house e suas vertentes. A cenografia, assinada por Nisa Pinheiro, também se destacou, ajudando a consolidar a identidade visual da festa logo na primeira edição. Serviço e estrutura do evento receberam elogios do público, reforçando a impressão de um projeto pensado com cuidado.



À frente da festa, os idealizadores Léo Marçal e Paulinho Orozimbo comemoraram o resultado da estreia, que mostrou que a Brisa chega forte para disputar espaço na cena eletrônica do Rio.

Foi um burburinho!