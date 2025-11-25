Laura Fernandez prestigiando a estreia da festa BrisaFoto: Divulgação
No line-up de estreia, passaram pelos decks Leo Janeiro, Nepal, Lysia, Man From Rio e Mania DJs, em apresentações que mantiveram a energia em alta do início ao fim da noite, reforçando a proposta da Brisa de valorizar o house e suas vertentes. A cenografia, assinada por Nisa Pinheiro, também se destacou, ajudando a consolidar a identidade visual da festa logo na primeira edição. Serviço e estrutura do evento receberam elogios do público, reforçando a impressão de um projeto pensado com cuidado.
À frente da festa, os idealizadores Léo Marçal e Paulinho Orozimbo comemoraram o resultado da estreia, que mostrou que a Brisa chega forte para disputar espaço na cena eletrônica do Rio.
