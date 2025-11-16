Álvaro conversa com o colunista Andrei Lara durante o show de 25 anos de carreira de Wanessa Camargo, realizado ontem, sábado, no Qualistage - Foto: Andrei Lara

Publicado 16/11/2025 18:32

A comemoração pelos 25 anos de carreira de Wanessa Camargo, realizada ontem, sábado, no Qualistage, no Rio, reuniu fãs, amigos e famosos, mas também escancarou um novo momento na vida de Álvaro. O influencer, que o Brasil aprendeu a acompanhar nos conteúdos com Carlinhos Maia, agora divide a rotina com ensaios puxados na Globo, holofotes da Dança dos Famosos e uma virada pessoal que vai muito além do palco.



No meio da correria, sorriso aberto e muitos pedidos de foto, Álvaro parou para conversar com este colunista e resumiu, do jeito dele, o tamanho dessa mudança. “Eu não imaginava nem que eu fosse chegar na Globo. Quando surgiu o convite, achei que era fake”, confessou, ainda com aquele brilho de quem está se vendo realizar um sonho grande demais para caber numa frase só.



Da internet para o maior palco da TV brasileira, o passo é grande. E ele não esconde que ainda está se acostumando. “Tá sendo uma loucura desde então. Cada semana é uma superação”, contou, falando da disputa na Dança dos Famosos, em que já figura entre os seis melhores e sonha em empurrar a porta do top 5. “Quero chegar até dezembro lá”, diz, sem medo de verbalizar o desejo.



A parceria com Wanessa Camargo também virou afeto de verdade. Álvaro explica que conheceu a cantora há poucos meses, mas a conexão parece coisa antiga. “Parece que a gente se conhece há anos. Toda semana, antes de dançar, a gente reza junto, um torcendo pelo outro”, contou. No camarim, antes do show que celebrou o aniversário de carreira da artista, o clima era de torcida, gratidão e muita emoção.



Além de Wanessa, ele cita Manu, Alan e outros nomes do elenco da Dança que pretende levar para a vida. Pergunto se tem alguém ali de quem ele não faz questão de encontrar fora do programa. A resposta vem rápida, sem rodeios e sem climão. “Não tenho problema com ninguém. Se tiver festa, jantar, reencontro, eu topo tudo”, garante, mostrando que a leveza não fica só para a frente das câmeras.



Do lado de fora, o mercado já especula se Álvaro segue na Globo depois da Dança dos Famosos e se, em algum momento, o caminho dele passa pelo Big Brother Brasil. A possibilidade o faz rir, mas ele não despista. “Se chamarem, eu tô aqui. Tô prontíssima. O que me botarem pra fazer, eu tô fazendo”, brinca, deixando a porta aberta para novos desafios dentro da emissora.



Outra mudança importante está no espelho. Álvaro perdeu mais de 20 quilos antes de estrear na Dança dos Famosos e diz que isso pesou, literalmente, a favor na competição. “Se eu tivesse o físico que eu tinha antes, eu não passava do primeiro dia lá”, admite. Os ensaios intensos continuam afinando o corpo e mexendo com a autoestima. O que parecia um problema virou combustível, tanto na vida pessoal quanto na profissional.



E a vida amorosa? Nesse ponto, ninguém escapa da curiosidade. Em nome da coluna, quis saber se existe algum boy fixo ocupando o coração do influenciador. Ele ri, enrola um pouquinho e abre o jogo. Não está namorando, mas também não vive em reclusão total. “A gente sai para a noitada, a gente é ser humano e eu sou jovem também, não estou morta”, dispara, bem-humorado.



Ainda assim, deixa claro que, por enquanto, o centro de tudo é a carreira. “Estou com foco totalmente na minha vida profissional. Agora não consigo dividir isso com relacionamento”, explica. Lá na frente, quem sabe, ele pensa em abrir espaço para um amor. Hoje, o romance oficial é com o palco, com a TV e com a fase mais luminosa da sua trajetória.