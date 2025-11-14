Elisa Sanches já vive clima de rainha na Império da Tijuca e intensifica a preparação para o Carnaval 2026 - Foto: Divulgação

Elisa Sanches já vive clima de rainha na Império da Tijuca e intensifica a preparação para o Carnaval 2026 Foto: Divulgação

Publicado 14/11/2025 15:21

Elisa Sanches decidiu trocar a treta pelo tamborim. Em vez de polêmica, a atriz agora quer saber de Carnaval 2026 e já atende pelo novo título que ganhou na Império da Tijuca: rainha de bateria.

A rotina ali está longe de ser só brilho e selfie. A coluna quis saber e apurou que Elisa emendou quatro aulas de samba por semana, está conhecendo a história da escola (importante!), se aproximando da comunidade (mais importante ainda!) e levando a sério a missão de chegar à frente dos ritmistas com fôlego, postura e, claro, o corpo em dia. Procedimento estético e dieta entraram no mesmo pacote dos ensaios.

Na quadra, já virou figura fácil. Samba no pé afinado, looks que chamam atenção de quem passa, às vezes até a ausência deles, e aquele clima de “já é da casa”, mesmo antes da coroação oficial. A data da coroação ainda não foi definida, mas, pelo ritmo que ela vem impondo, quando a coroa for colocada a Império da Tijuca não vai ter dúvida de que a rainha já estava pronta faz tempo.

