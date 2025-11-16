Wanessa celebra 25 anos de carreira em show realizado ontem, sábado, no Qualistage, na Barra, e, em conversa com este colunista no camarim, fala sobre o início com O Amor Não Deixa, o pós BBB e a fase na Dança dos Famosos - Foto: Andrei Lara

Wanessa celebra 25 anos de carreira em show realizado ontem, sábado, no Qualistage, na Barra, e, em conversa com este colunista no camarim, fala sobre o início com O Amor Não Deixa, o pós BBB e a fase na Dança dos FamososFoto: Andrei Lara

Publicado 16/11/2025 12:29 | Atualizado 16/11/2025 12:33

Nostalgia, maturidade e uma espécie de acerto de contas com a própria história marcaram o show de 25 anos de carreira de Wanessa, realizado na noite de ontem, sábado, no Qualistage, na Barra da Tijuca. A cantora reuniu fãs, filhos e amigos da Dança dos Famosos em uma noite que misturou hits, lembranças e reflexões sobre quem ela foi e quem se tornou ao longo de duas décadas e meia de estrada.

No camarim, em conversa com este colunista, Wanessa voltou no tempo e lembrou da menina de O Amor Não Deixa, sucesso que a lançou para o grande público. Contou que, naquele início, foi dura demais consigo mesma e deixou que críticas e comparações pesassem mais do que deveriam. Hoje, diz que se enxerga com mais gentileza, acolhimento e carinho. Entende aquela jovem sem experiência, que se jogava, que foi ingênua em muitos momentos, e considera que está tudo bem, porque aprendeu a abraçar essa versão do passado e a caminhar a partir dela.

O Big Brother 24 também entrou na conversa. Com tanta gente repetindo atualmente que “Wanessa estava certa”, a cantora foi direta ao dizer que não espera absolvição de ninguém. Para ela, o que realmente importa é o próprio julgamento, sustentado pela família, pelos amigos e por quem a conhece de verdade fora das redes sociais. Wanessa contou que viveu um momento de forte abalo, mas foi esse núcleo de afeto que a ajudou a se lembrar de quem é e a seguir em frente, sem se deixar definir pelos ataques ou pelos rótulos.

Na Dança dos Famosos, onde segue em evidência, Wanessa foi questionada sobre o sentimento de injustiça em relação às notas dos jurados. Em vez de posar de vítima, preferiu falar de cobrança interna. Admitiu que sempre quer nota melhor, que está em uma busca constante para se superar e que enxerga nas avaliações um sinal de que podem estar esperando ainda mais dela. Por isso, garante que tem se dedicado para crescer a cada apresentação e mira chegar mais longe na competição, de preferência até a final.

O clima no camarim era de festa e carinho. Os filhos foram abraçar a mãe após o show, amigos da Dança dos Famosos, como Álvaro e Manu Batidão, fizeram questão de marcar presença, e o público acompanhou as músicas em coro do começo ao fim. Entre memórias, exposição, críticas e desafios, Wanessa mostrou que os 25 anos de carreira a trouxeram para um lugar de maior consciência, força e serenidade, sem perder a conexão com a menina que um dia cantou que o amor não deixa.















