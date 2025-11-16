Wanessa celebra 25 anos de carreira em show realizado ontem, sábado, no Qualistage, na Barra, e, em conversa com este colunista no camarim, fala sobre o início com O Amor Não Deixa, o pós BBB e a fase na Dança dos FamososFoto: Andrei Lara
De 'O Amor Não Deixa' à Dança dos Famosos: os 25 anos de Wanessa Camargo no palco
No Qualistage lotado, na Barra, cantora celebra a trajetória e, em conversa com este colunista no camarim, fala sobre carreira, BBB e Dança dos Famosos
Elisa Sanches em clima de rainha na Império da Tijuca
Elisa mergulha na rotina da Império da Tijuca, abraça a comunidade e afina o samba para chegar pronta ao Carnaval 2026
Cláudio Castro e primeira-dama Analine prestigiam GP de São Paulo de Fórmula 1
Ao lado de lideranças nacionais, casal reforça presença do Rio nos grandes eventos esportivos em fim de semana de casa cheia em Interlagos
Cariúcha em alta no SBT: Carnaval 2026 já tem dona
Apresentadora vive fase em alta na emissora e deve comandar o SBT Folia 2026, reforçando a aposta do canal em um carnaval popular e com cara de internet
Lucas Guimarães lidera time em Jogo das Estrelas ao lado de Adriano Imperador no Rei Pelé
Na terra natal, apresentador vive momento especial ao comandar um time de amigos em partida beneficente ao lado de Adriano Imperador, em Maceió
Alanis Guillen prestigia evento da Gucci no MASP e fala sobre identidade através da moda
Atriz de Três Graças visita exposição em São Paulo, reflete sobre a força da arte e da moda e celebra fase intensa na TV e no streaming
Referência no jornalismo esportivo, Mylena Ciribelli desabafa: 'tentaram me prejudicar'
Em conversa com este colunista durante o baile Día de los Muertos, no Fairmont Copacabana, a jornalista revisitou a carreira, falou sobre obstáculos e lembrou que já enfrentou tentativas de sabotagem ao longo da trajetória
