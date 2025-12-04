Elisa Sanches será oficialmente apresentada à Bateria Sinfonia Imperial em cerimônia marcada para o próximo dia 14 - Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2025 17:00

O Império da Tijuca prepara um dos momentos mais aguardados da sua temporada pré-carnavalesca: a coroação de Elisa Sanches como Rainha de Bateria da escola para o Carnaval 2026. A cerimônia será no dia 14 de dezembro, às 16h, na quadra da agremiação, reunindo comunidade, componentes e admiradores do pavilhão verde e branco.

Elisa vem atravessando um período intenso de preparação. Entre aulas de samba, ensaios técnicos e treinos dedicados exclusivamente ao comando da Bateria Sinfonia Imperial, a futura rainha tem demonstrado compromisso e disciplina para assumir a função. O carisma, a energia e a relação próxima com os ritmistas já chamam atenção dentro da escola.

A coroação oficializa a chegada de uma nova nova fase para a bateria e fortalece o vínculo de Elisa com a comunidade tijucana, que acompanha de perto cada passo dessa rumo ao Carnaval 2026.