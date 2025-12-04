Elisa Sanches será oficialmente apresentada à Bateria Sinfonia Imperial em cerimônia marcada para o próximo dia 14 Foto: Divulgação
Império da Tijuca apresenta oficialmente Elisa Sanches à sua bateria
A noite marca a chegada de Elisa Sanches à Sinfonia Imperial e reforça a movimentação da escola rumo ao Carnaval 2026
Império da Tijuca apresenta oficialmente Elisa Sanches à sua bateria
A noite marca a chegada de Elisa Sanches à Sinfonia Imperial e reforça a movimentação da escola rumo ao Carnaval 2026
Baía iluminada: dois milhões de lâmpadas e os bastidores do Natal em Botafogo
Com mais de 2 milhões de luzes e 80 metros de altura, a árvore assinada pelo empresário Alexandre Accioly e pelo diretor Abel Gomes transforma a Enseada de Botafogo em cartão-postal natalino do Rio. Além dos dois, a secretária de Cultura do Estado, Danielle Barros, e o deputado federal Áureo Ribeiro participaram da noite de estreia
Haysam Ali encara nudez e emoção em nova montagem de 'Angels in America' nos EUA
Ator brasileiro vive Prior Walter em produção que revisita a epidemia de AIDS nos anos 1980 e aposta em cena de nudez integral para expor, sem filtros, as marcas da doença e a força de uma geração
Rico Melquiades expõe intimidade e revela cirurgia estética na região anal
Campeão de A Fazenda contou nos stories que pretende passar por um procedimento íntimo e, em tom de brincadeira, disse que a ideia é "dar uma apertada", agitando as redes sociais
Rafa Dias, da Dia TV: 'A televisão vai migrar quase por completo para o digital'
Em conversa com a Coluna Andrei Lara, o CEO da Dia TV fala do medo antes da estreia, da audiência de mais de 20 milhões de pessoas por mês e de como uma ideia de internet virou emissora digital que inspira novas gerações
Brisa estreia no Rio com casa cheia e noite de house em clima de sucesso
Nova festa de house faz sua primeira edição no B.CO, no Santo Cristo, e entra de vez no radar da cena eletrônica carioca
Eduardo Paes se aproxima de Fernando Jordão em ano pré-eleitoral
A menos de um ano das eleições gerais, o ex-prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, e a deputada Célia Jordão circulam com frequência ao lado do prefeito do Rio, que lançou o projeto Praça Onze Maravilha na Estácio de Sá com a presença do casal angrense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.