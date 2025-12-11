Juju Ferrari relata mudanças intensas na reta final da gravidez e especialista explica o que está por trás desse fenômeno Foto: arquivo pessoal
Juju Ferrari revela hábito inesperado na reta final da gravidez
Grávida de oito meses, influenciadora abre o jogo sobre mudanças intensas vividas nesta fase e especialista explica o fenômeno
Miss Brasil Maiara Porto leva moda inclusiva fluminense para o Vietnã
Na etapa de entrevistas oficiais, a Miss Brasil Charm 2025 escolheu vestido em Braille criado pelo Senai Espaço da Moda de Nova Friburgo em parceria com a Associação Friburguense de Integração do Deficiente Visual (Afridev), em homenagem a projeto social do Rio voltado a crianças com câncer
Em Mônaco, Mônica Carvalho celebra prêmio de Melhor Atriz por Estranhos na Noite
Reconhecida no Angel Film Award 2025, atriz vive fase de ouro como protagonista, roteirista e coprodutora, levando o cinema brasileiro a novos horizontes na Europa
Analine Castro e Igor Marques são recebidos pelo Papa em Roma e por Macron em Paris
A presença da primeira-dama Analine Castro e de Igor Marques na Europa reforçou o prestígio do Estado do Rio de Janeiro em agendas de alto nível
Império da Tijuca apresenta oficialmente Elisa Sanches à sua bateria
A noite marca a chegada de Elisa Sanches à Sinfonia Imperial e reforça a movimentação da escola rumo ao Carnaval 2026
Baía iluminada: dois milhões de lâmpadas e os bastidores do Natal em Botafogo
Com mais de 2 milhões de luzes e 80 metros de altura, a árvore assinada pelo empresário Alexandre Accioly e pelo diretor Abel Gomes transforma a Enseada de Botafogo em cartão-postal natalino do Rio. Além dos dois, a secretária de Cultura do Estado, Danielle Barros, e o deputado federal Áureo Ribeiro participaram da noite de estreia
