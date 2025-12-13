Patrícia Ribeiro se recupera de nova cirurgia para retirada de silicone industrial e compara caso ao de Juju do Pix - Foto: arquivo pessoal

Patrícia Ribeiro se recupera de nova cirurgia para retirada de silicone industrial e compara caso ao de Juju do PixFoto: arquivo pessoal

Publicado 13/12/2025 15:45

A cantora portuguesa Patrícia Ribeiro precisou ser submetida a uma nova intervenção cirúrgica após deformações e inflamações no rosto atribuídas à aplicação de silicone industrial, substância ilegal e de uso proibido. Além do rosto, a artista também passou por procedimento nos glúteos, com o objetivo de retirada do produto. Internada há duas semanas, Patrícia segue em recuperação e, nesta terça-feira, exibiu nas redes sociais o resultado da cirurgia.

O episódio tem gerado comparações com o caso de Juju do Pix, que recentemente também enfrentou cirurgias depois de ver o rosto completamente deformado, em um quadro considerado mais intenso. No caso de Patrícia, as deformações foram descritas como menos acentuadas, mas ainda assim preocupantes, já que envolvem substâncias ilegais e de alto risco.

Referência em Portugal, Patrícia Ribeiro entrou para a história por ter sido a primeira mulher transgênero no país a realizar a cirurgia de redesignação sexual. Agora, enquanto se recupera, a artista se prepara para lançar uma nova biografia, em que promete relatar detalhes da sua trajetória de vida durante a reclusão. Em paralelo, ela também organiza o lançamento do seu novo trabalho musical.