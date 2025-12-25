Hoje é Natal. E, na semana do Natal, o Salgueiro levou Papai Noel ao Morro do Salgueiro e distribuiu centenas de brinquedos, em uma ação social que reforça as raízes da escola e espalha afeto na comunidade - Mariana Matos/Acadêmicos do Salgueiro

Publicado 25/12/2025 18:58 | Atualizado 25/12/2025 19:04

Hoje é Natal. E, quando o Natal chega, tem coisa que não pode faltar no Morro do Salgueiro: carinho, acolhimento e aquele clima de festa que só a comunidade sabe fazer. É nesse espírito que, nesta semana de Natal, o Acadêmicos do Salgueiro promove uma ação social especial, levando Papai Noel ao morro e distribuindo brinquedos para as crianças, em um gesto que transformou o dia em pura alegria e emoção.

A iniciativa vai muito além dos presentes. Ela reafirma a ligação profunda da escola com o lugar onde nasceu, preserva suas raízes e mostra, na prática, que o Salgueiro é feito de samba, mas também de solidariedade. Crianças brincam, famílias se reencontram e a energia da comunidade se transforma em um grande abraço coletivo, um Natal vivido do jeito mais bonito: junto do povo.

A embaixadora do Salgueiro, Sabrina Ginga, traduz o sentimento da ação ao afirmar que não é apenas sobre brinquedos, mas sobre amor, cuidado e conexão com a comunidade. Já Tia Nô, moradora tradicional do Morro, reforça com simplicidade o resultado mais bonito de todos: “o sorriso das crianças é o maior presente”.



A entrega de brinquedos já virou tradição e reforça o compromisso do Salgueiro com responsabilidade social, inclusão e o fortalecimento dos laços com a comunidade. O Natal no morro, mais uma vez, foi sinônimo de esperança, união e alegria.