Belo lota show no aniversário de Angra, mas no seu Instagram a legenda troca a cidade por "Arraial do Cabo". O erro fica cerca de 8 horas no ar e só depois é editado com "Angra dos Reis" - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 07/01/2026 19:28

O aniversário de 524 anos de Angra dos Reis, comemorado em 6 de janeiro, teve festa grande organizada pela Prefeitura e também um detalhe nas redes sociais que acabou virando assunto. Após a apresentação de Belo, que aconteceu na virada do dia 5 para o dia 6, uma publicação no Instagram do cantor foi ao ar de madrugada com a cidade errada na legenda: em vez de Angra dos Reis, aparecia “Arraial do Cabo”.

O erro ficou visível por cerca de oito horas. Internautas apontaram a troca nos comentários, a cobrança cresceu e, só horas depois, o texto foi editado: “Arraial do Cabo” saiu, “Angra dos Reis” entrou, e a postagem seguiu no ar normalmente, já corrigida.

A repercussão ganhou força justamente por ser uma data simbólica para a cidade. Em pleno aniversário, o público ainda comentava o show e, ao mesmo tempo, a internet discutia a legenda atravessada, que rapidamente virou tema nas conversas e nas redes.

Em outro ponto, tem o bastidor que ajuda a explicar o timing e a falha. A agenda recente do Belo é uma maratona: do dia 23 até a apresentação em Angra, foram 9 shows. Só no dia 31, ele fez 4 apresentações, num ritmo pesado de virada de ano.

Além disso, Belo também vive uma rotina paralela na televisão, com o papel de Misael na novela das 9, Três Graças. Artista e equipe estão no limite. Segundo pessoas que estavam presentes, esse cansaço chegou a aparecer em alguns momentos do show em Angra, ainda que a entrega no palco tenha garantido a festa.

No fim, a cidade comemorou, o público curtiu e a internet fez o que sempre faz: transformou uma distração de legenda em assunto.

