Belo lota show no aniversário de Angra, mas no seu Instagram a legenda troca a cidade por "Arraial do Cabo". O erro fica cerca de 8 horas no ar e só depois é editado com "Angra dos Reis" Foto: Wagner Gusmão
Belo lota show no aniversário de Angra, mas no seu Instagram troca a cidade por "Arraial do Cabo"
Publicação feita de madrugada erra o nome do município, fica cerca de 8 horas sem correção e só depois é editada com "Angra dos Reis"
Vivi Winkler, Musa da Vila e Rainha da Estácio, convoca Carlinhos Salgueiro: 'eu precisava dele'
Musa da Vila Isabel em 2026 e rainha de bateria da Estácio de Sá, a influenciadora fitness decidiu buscar o ajuste fino de leveza e suavidade na avenida com o professor de Virgínia Fonseca
No Natal, Salgueiro leva Papai Noel ao morro, espalha alegria e entrega brinquedos
Ação social reúne famílias, fortalece os laços com a comunidade e transforma o espírito natalino em afeto e presença
Amanda Fróes não passa batida e levanta debate que incomoda
Em São Paulo, a atriz e influenciadora falou sobre representatividade e comentou a polêmica que reacendeu a discussão sobre limites e responsabilidade nas redes
Bruna Zanardo é eleita Miss Rio de Janeiro 2026 e mira o Miss Brasil
Representando Niterói, ela venceu também o Miss Popularidade, garantiu vaga automática no top 3 e agora entra na rota nacional rumo ao Miss Brasil
Mulher Melão brilha no Salgueiro com doçura e pulso de direção
Convidada pelo presidente André Vaz para liderar o time de musas, Renata Frisson reúne estrelas, valoriza a comunidade e ainda coleciona números impressionantes no OnlyFans
