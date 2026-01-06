Vivi Winkler decidiu ir direto na fonte: chamou Carlinhos Salgueiro para lapidar leveza e presença de avenida. Musa da Vila Isabel e rainha da Estácio de Sá, ela resumiu sem rodeio: 'eu precisava dele' Foto: arquivo pessoal
Vivi Winkler, Musa da Vila e Rainha da Estácio, convoca Carlinhos Salgueiro: 'eu precisava dele'
Musa da Vila Isabel em 2026 e rainha de bateria da Estácio de Sá, a influenciadora fitness decidiu buscar o ajuste fino de leveza e suavidade na avenida com o professor de Virgínia Fonseca
No Natal, Salgueiro leva Papai Noel ao morro, espalha alegria e entrega brinquedos
Ação social reúne famílias, fortalece os laços com a comunidade e transforma o espírito natalino em afeto e presença
Amanda Fróes não passa batida e levanta debate que incomoda
Em São Paulo, a atriz e influenciadora falou sobre representatividade e comentou a polêmica que reacendeu a discussão sobre limites e responsabilidade nas redes
Bruna Zanardo é eleita Miss Rio de Janeiro 2026 e mira o Miss Brasil
Representando Niterói, ela venceu também o Miss Popularidade, garantiu vaga automática no top 3 e agora entra na rota nacional rumo ao Miss Brasil
Mulher Melão brilha no Salgueiro com doçura e pulso de direção
Convidada pelo presidente André Vaz para liderar o time de musas, Renata Frisson reúne estrelas, valoriza a comunidade e ainda coleciona números impressionantes no OnlyFans
Elisa Sanches recebe a coroa e é apresentada como Rainha de Bateria
Coroação oficial aconteceu no domingo, 14 de dezembro, na quadra da Império da Tijuca, e marcou o início da caminhada rumo ao Carnaval 2026
