Larissa Marques vive um momento especial em Salvador. A cantora, revelação do Carnaval 2024 e destaque em 2025, gravou o clipe de "Maloqueira" na Baixinha do Santo Antônio e prepara o lançamento do audiovisual para abrilFoto: arquivo pessoal

Publicado 12/01/2026 23:24

Larissa Marques vive uma fase de muito destaque em Salvador. Revelação do Carnaval 2024 e com presença forte no Carnaval 2025, a cantora vem ampliando seu espaço com um som jovem, pra frente e cheio de swing, consolidando sua identidade e chamando atenção pelo ritmo e pela entrega.

Como parte desse momento, Larissa gravou o clipe de “Maloqueira”, sua nova música de trabalho, na Baixinha do Santo Antônio. A produção movimentou a comunidade e despertou a curiosidade dos moradores com vans, dançarinos, equipe técnica, drones e pirotecnia, levando o clima de gravação para as ruas e reforçando a conexão da artista com a cidade.

A coreografia assinada por Duenddy Star e Thy Borges foi interpretada por um ballet formado por Josy Cristine, Alice Oliver, Bruna Andrade, Marlon Jesus e Vinícius Costa. A direção e filmagem ficaram por conta de Bruno Costa, e o espetáculo de pirotecnia teve assinatura da DecoShow. O clipe tem previsão de lançamento para abril.

“Nossa intenção é mostrar para o mundo cada cantinho dessa terra de encantos e axés, explorando locais pouco convencionais, e através da nossa arte, mostrar a diversidade, a cultura, as belezas naturais de cada um deles, reforçando que independente dos contrastes sociais existentes, a alegria e o acolhimento do nosso povo é uma marca registrada que só o baiano possui”, conta Larissa Marques.