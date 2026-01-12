Larissa Marques vive um momento especial em Salvador. A cantora, revelação do Carnaval 2024 e destaque em 2025, gravou o clipe de "Maloqueira" na Baixinha do Santo Antônio e prepara o lançamento do audiovisual para abrilFoto: arquivo pessoal
Larissa Marques vive fase de ouro em Salvador
Revelação do Carnaval 2024 e destaque em 2025, cantora mantém o crescimento e prepara o lançamento do clipe de "Maloqueira"
Larissa Marques vive fase de ouro em Salvador
Revelação do Carnaval 2024 e destaque em 2025, cantora mantém o crescimento e prepara o lançamento do clipe de "Maloqueira"
Lis Malta, de Petrópolis, é a Miss Rio de Janeiro Supranational 2026
Título estadual mira a etapa nacional que escolhe a representante do Brasil para o Miss Supranational, concurso internacional criado em 2009 e tradicionalmente realizado na Polônia
Rio encontra Salvador: Carol Sampaio firma parceria com o Camarote Salvador em 2026
CS Eventos passa a assinar a lista de RP e o relacionamento com marcas no espaço mais cobiçado do Carnaval baiano
Sabrina Sato desiste de morar em Niterói e abre o jogo
No primeiro ensaio de rua do ano da Vila Isabel, rainha desde 2011 exalta a bateria e entra de vez no clima da avenida
Belo lota show no aniversário de Angra, mas no seu Instagram troca a cidade por "Arraial do Cabo"
Publicação feita de madrugada erra o nome do município, fica cerca de 8 horas sem correção e só depois é editada com "Angra dos Reis"
Vivi Winkler, Musa da Vila e Rainha da Estácio, convoca Carlinhos Salgueiro: 'eu precisava dele'
Musa da Vila Isabel em 2026 e rainha de bateria da Estácio de Sá, a influenciadora fitness decidiu buscar o ajuste fino de leveza e suavidade na avenida com o professor de Virgínia Fonseca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.