Carol Sampaio e Luciana Villas Boas comemoram a parceria que promete dar o que falar no Carnaval 2026: a CS Eventos chega ao Camarote Salvador para assinar a lista de RP e o relacionamento com marcas no espaço mais disputado da folia baiana Foto: arquivo pessoal
Rio encontra Salvador: Carol Sampaio firma parceria com o Camarote Salvador em 2026
CS Eventos passa a assinar a lista de RP e o relacionamento com marcas no espaço mais cobiçado do Carnaval baiano
Rio encontra Salvador: Carol Sampaio firma parceria com o Camarote Salvador em 2026
CS Eventos passa a assinar a lista de RP e o relacionamento com marcas no espaço mais cobiçado do Carnaval baiano
Sabrina Sato desiste de morar em Niterói e abre o jogo
No primeiro ensaio de rua do ano da Vila Isabel, rainha desde 2011 exalta a bateria e entra de vez no clima da avenida
Belo lota show no aniversário de Angra, mas no seu Instagram troca a cidade por "Arraial do Cabo"
Publicação feita de madrugada erra o nome do município, fica cerca de 8 horas sem correção e só depois é editada com "Angra dos Reis"
Vivi Winkler, Musa da Vila e Rainha da Estácio, convoca Carlinhos Salgueiro: 'eu precisava dele'
Musa da Vila Isabel em 2026 e rainha de bateria da Estácio de Sá, a influenciadora fitness decidiu buscar o ajuste fino de leveza e suavidade na avenida com o professor de Virgínia Fonseca
No Natal, Salgueiro leva Papai Noel ao morro, espalha alegria e entrega brinquedos
Ação social reúne famílias, fortalece os laços com a comunidade e transforma o espírito natalino em afeto e presença
Amanda Fróes não passa batida e levanta debate que incomoda
Em São Paulo, a atriz e influenciadora falou sobre representatividade e comentou a polêmica que reacendeu a discussão sobre limites e responsabilidade nas redes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.