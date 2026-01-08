Carol Sampaio e Luciana Villas Boas comemoram a parceria que promete dar o que falar no Carnaval 2026: a CS Eventos chega ao Camarote Salvador para assinar a lista de RP e o relacionamento com marcas no espaço mais disputado da folia baiana - Foto: arquivo pessoal

Publicado 08/01/2026 18:36

Carol Sampaio abre 2026 com um movimento que conecta dois carnavais que ditam tendência no Brasil. Depois de anos à frente de projetos de alto impacto na Sapucaí e de consolidar o Nosso Camarote como um dos maiores sucessos do Carnaval carioca, a empresária anuncia parceria com o Camarote Salvador. A partir de 2026, a CS Eventos entra no projeto para assinar a lista de RP e as ações de relacionamento com marcas.

A novidade reforça a união entre duas potências do entretenimento premium. De um lado, a habilidade de Carol em criar conexões que aproximam artistas, influenciadores, empresários e marcas com alcance real. Do outro, o Camarote Salvador, ícone no circuito Dodô (Barra-Ondina) e referência quando o assunto é experiência, conforto e programação de alto impacto.

Empolgada com a nova fase, Carol destaca a relação afetiva com Salvador e a alegria de viver o projeto por dentro, ao lado de Luciana Villas Boas e da equipe do camarote. O objetivo, agora, é ampliar o networking, estreitar laços com patrocinadores e fortalecer ativações estratégicas dentro da folia, com ações que conversem com o público e com a energia única da cidade.

Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, empresa responsável pelo Camarote Salvador, celebra a chegada de Carol como um encontro de propósitos, apostando ainda mais em relacionamento e inovação. Com mais de duas décadas de história, o camarote segue como um dos mais desejados do país e promete elevar o nível da experiência em 2026, agora com a assinatura da CS Eventos, em uma ponte direta entre Rio e Salvador.