Lis Malta, de Petrópolis, é a nova Miss Rio de Janeiro Supranational 2026 e já entra na rota da etapa nacional que escolhe a representante do Brasil para o Miss Supranational, um dos concursos internacionais mais fortes, criado em 2009 e tradicionalmente realizado na PolôniaFoto: José Andrade

Publicado 08/01/2026 19:08

O Miss Supranational é hoje uma das vitrines internacionais mais relevantes do universo miss. Criado em 2009, o concurso nasceu na Polônia e cresceu a ponto de reunir dezenas de países, com uma final de alcance global e forte apelo de entretenimento, experiência e imagem. Nos últimos anos, a competição tem mantido a Polônia como base do espetáculo, reforçando a dimensão internacional do evento.

O Brasil chega ainda mais forte para essa nova temporada. Em 27 de junho de 2025, Eduarda Braum fez história ao vencer o Miss Supranational, tornando-se a primeira brasileira coroada na competição. O feito elevou a atenção mundial sobre o padrão de preparação e seleção do país. Esse resultado muda o jogo: a régua sobe, a cobrança aumenta e a vitrine fica ainda mais disputada.

Dentro desse contexto, o Rio de Janeiro apresenta seu nome para a jornada de 2026. Lis Malta, de Petrópolis, é anunciada como Miss Rio de Janeiro Supranational 2026 e inicia oficialmente o caminho rumo à etapa nacional, que definirá quem representará o Brasil no palco internacional. A faixa estadual não é apenas um título: é a primeira grande credencial de um processo que envolve presença, comunicação, estratégia de imagem e consistência para competir em alto nível.

Com o mundo olhando ainda mais para o Brasil após a conquista histórica, o anúncio de Lis Malta coloca o Rio no centro das expectativas e abre uma nova temporada para quem acompanha concursos com olhar profissional. É preparo, posicionamento e performance: do estado para o país, do país para o mundo.

