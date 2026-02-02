Amanda Fróes posa ao lado do deputado estadual Carlos Minc durante o ato por justiça no caso do cão Orelha, realizado em CopacabanaFoto: rede social
Amanda Fróes desabafa sobre o caso Orelha e cobra justiça
Mãe de pet e defensora da causa animal, influenciadora fala de dor, indignação e da rotina de resgates
Alan Victor assina a lista VIP do Rio Praia e acelera os bastidores do Carnaval
Pelo sexto ano, ele lidera a comunicação do camarote e prepara uma edição com seis dias de folia e expectativa de mais de 7 mil circulando pelo espaço
Lívia Andrade quebra o silêncio sobre Nicole Bahls durante ensaio técnico do Salgueiro
Em conversa com o titular da Coluna Andrei Lara, do Jornal O Dia, apresentadora ironiza boatos, revela contato direto com Nicole e dispara: "Achismo é uma merda"
Ela tá voando no Salgueiro e faturando alto: Mulher Melão ganha muito dinheiro no OnlyFans
Diretora das Musas da escola, ela fala de disciplina, monetização e investimento alto, enquanto o Salgueiro entra na Sapucaí hoje, sábado, 31, com as musas prometendo impacto
Festival de Verão em Cabo Frio começa com Gusttavo Lima e presença de Cláudio Castro
Em três dias de shows, Cabo Frio recebe Ferrugem, Dennis DJ, Luan Santana, Lauana Prado, Natanzinho Lima, Ana Castela, Simone Mendes e Belo, abrindo o pré-Carnaval da Região dos Lagos
Lauana Prado: sem festa de 3 milhões, sem exagero… e sem noivado!
Em entrevista a este colunista no dia 31 de outubro, ela tratou como piada o boato de "R$ 3 milhões" no casamento e disse que queria algo íntimo. Agora, a cantora anunciou o término do noivado com a influenciadora Tati Dias
