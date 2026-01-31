Mulher Melão, diretora das Musas do Salgueiro, diz que ganha muito dinheiro com o OnlyFans e comenta o clima de expectativa para o ensaio técnico de hoje, sábado, 31, na SapucaíFoto: rede social

Andrei Lara
Mulher Melão vive uma fase de força, visibilidade e comando dentro do Carnaval. À frente como diretora das Musas do Salgueiro, ela tem aparecido cada vez mais presente na quadra, cobrando postura, disciplina e entrega. A escola sente esse clima de expectativa, e o discurso nos bastidores é de que vem impacto por aí.
Em conversa com a Coluna Andrei Lara, Mulher Melão falou sem rodeios sobre rotina e resultado. Corpo em forma, energia no alto e foco total não são acaso: ela trata preparação como trabalho e deixa claro que, quando o assunto é Salgueiro, a régua sobe. Para ela, é dedicação, constância e respeito à escola.
Outro ponto que chama atenção é a vida financeira. Mulher Melão afirmou que ganha muito dinheiro com o OnlyFans, plataforma que ela encara como mais uma frente profissional. Segundo ela, o segredo está em não parar, manter regularidade e entender o mercado como negócio, sem romantizar. É trabalho e ponto.
E esse clima de promessa ganha força justamente hoje, sábado, 31, quando o Salgueiro pisa na Sapucaí para mais um ensaio técnico. Nos bastidores, as musas já estão prometendo presença, brilho e energia. E Mulher Melão reforça o que todo mundo do samba sabe: fantasia não é gasto, é investimento. Custa caro, exige planejamento e pesa no bolso, mas faz parte do compromisso de quem quer chegar forte na avenida.
Entre quadra, bastidores e Sapucaí, Mulher Melão mostra que sabe exatamente onde está. No Salgueiro e fora dele, a fase é de protagonismo, trabalho e expectativa alta para o que vem por aí.