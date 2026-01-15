Festival de Verão 2026 começa nesta sexta-feira, em Cabo Frio, com três dias de shows e presença confirmada do governador Cláudio Castro na estreia, ao lado do prefeito Dr. Serginho e de Marcos Rezende, vice-presidente do Grupo Jornal O Dia Foto: Divulgação
Festival de Verão em Cabo Frio começa com Gusttavo Lima e presença de Cláudio Castro
Em três dias de shows, Cabo Frio recebe Ferrugem, Dennis DJ, Luan Santana, Lauana Prado, Natanzinho Lima, Ana Castela, Simone Mendes e Belo, abrindo o pré-Carnaval da Região dos Lagos
Lauana Prado: sem festa de 3 milhões, sem exagero… e sem noivado!
Em entrevista a este colunista no dia 31 de outubro, ela tratou como piada o boato de "R$ 3 milhões" no casamento e disse que queria algo íntimo. Agora, a cantora anunciou o término do noivado com a influenciadora Tati Dias
Entre hits, looks e encontros: o clima do Universo Spanta 2026
De 16 a 26 de janeiro, o festival mistura samba, funk, rap, pop e Carnaval, com noites disputadas e um line-up que vai de Ivete e Ludmilla a Ana Castela e Lauana Prado
Maurício Léo: 200 galinhas, um sonho e milhões nas redes
Natural de Russas, no interior do Ceará, o influenciador transformou a rotina no campo e o projeto "Construindo o Sonho dos Meus Pais" em um fenômeno que inspira seguidores pelo Brasil
Larissa Marques vive fase de ouro em Salvador
Revelação do Carnaval 2024 e destaque em 2025, cantora mantém o crescimento e prepara o lançamento do clipe de "Maloqueira"
Lis Malta, de Petrópolis, é a Miss Rio de Janeiro Supranational 2026
Título estadual mira a etapa nacional que escolhe a representante do Brasil para o Miss Supranational, concurso internacional criado em 2009 e tradicionalmente realizado na Polônia
