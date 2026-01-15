Festival de Verão 2026 começa nesta sexta-feira, em Cabo Frio, com três dias de shows e presença confirmada do governador Cláudio Castro na estreia, ao lado do prefeito Dr. Serginho e de Marcos Rezende, vice-presidente do Grupo Jornal O Dia - Foto: Divulgação

Publicado 15/01/2026 22:13 | Atualizado 15/01/2026 22:35

Cabo Frio se prepara para viver um daqueles fins de semana que viram assunto antes mesmo do primeiro acorde. A partir desta sexta-feira, a cidade recebe o Festival de Verão 2026, abrindo oficialmente o pré-Carnaval da Região dos Lagos com três dias de música, estrutura grandiosa e um clima de alta temporada que combina perfeitamente com a proposta do evento.

E a primeira noite já começa com prestígio em alto nível. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, confirmou presença e estará na abertura do festival, ao lado do prefeito Dr. Serginho e do vice-presidente do Grupo Jornal O Dia, Marcos Rezende. Bastidor forte, do jeito que um evento grande pede.

No palco, a programação vem com nomes que conversam com públicos diferentes e prometem lotar: na sexta-feira, Gusttavo Lima, Ferrugem e Dennis DJ; no sábado, Luan Santana, Lauana Prado e Natanzinho Lima; e, no domingo, o encerramento com Ana Castela, Simone Mendes e Belo. Uma mistura que faz o festival virar ponto de encontro, aquecer ainda mais a cidade e dar aquele empurrão definitivo para o pré-Carnaval na Região dos Lagos.

No fim das contas, Cabo Frio entra de vez no modo festival: turismo aquecido, cidade cheia, muita gente circulando e uma agenda que coloca a Região dos Lagos no centro do mapa do entretenimento. A partir desta sexta, é chegar cedo, aproveitar e deixar o verão fazer o resto.

